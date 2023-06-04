"Звучить як план РФ": Резніков розкритикував пропозицію Індонезії щодо припинення війни

За словами глави оборонного відомства, ініціатива індонезійського колеги Прабово Субіанто звучить дивно і раніше не обговорювалася з українською стороною.

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Міністр оборони України Олексій Резніков розкритикував "мирний план" Індонезії, який нібито має врегулювати війну, яку розв'язала РФ. Про це глава відомства заявив у Сінгапурі під час виступу на безпековому форумі, повідомляє SCMP 3 червня.

За його словами, пропозиція міністра оборони Індонезії припинити вогонь та провести незалежний референдум на деяких територіях України виглядає дуже дивною.

"Я постараюся бути чемним. Це звучить як план Росії, а не план Індонезії", — каже Олексій Резніков, при цьому доповнивши, що "мирний план" є дивним і з українською стороною до цього не обговорювався.

Мирна ініціатива Індонезії: що відомо

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто на міжнародному саміті "Діалог Шангрі-Ла", який проходить у Сінгапурі, вирішив зробити свій внесок у мирне врегулювання війни в Україні.

Полягає ініціатива у заморожуванні бойових дій, а також було запропоновано запровадити індонезійських миротворців в окуповані області для проведення референдуму.

Це, на його думку, може запобігти погіршенню ситуації та уникнути збільшення кількості жертв та нових руйнувань.

"Перше, що ми повинні зробити, — це попросити українську та російську сторони дотримуватися режиму припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, обидві сторони мають відвести війська на 15 кілометрів від лінії фронту, як вважають в Індонезії.

Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що мирний план Африки не передбачає виведення військ РФ з України. Лідер ПАР Рамафоса переконаний, що основою для тривалого миру має стати саме план Африки.