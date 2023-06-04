Ревизия укрытий: половина объектов в Киеве оказалась непригодной или закрытой

По словам министра стратпрома Александра Камышина, проводилась проверка в одном из районов столицы совместно с Виталием Кличко. За первый день удалось обойти 1078 объектов.

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В Киеве за первый день работы комиссии по ревизии укрытий проверили более тысячи мест, где можно спрятаться от российских атак с воздуха. Оказалось, что половина из них или непригодны или закрыты. Об этом сообщил министр стратпрома Александр Камышин в своем Telegram-канале 4 июня.

Согласно опубликованной инфографике, в Оболонском районе проверено было 1078 объектов в столице. Проводилась ревизия совместно с мэром Виталием Кличко.

"С недоверием воспринял то, что половина – были открыты и признаны готовыми. Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья, 4 июня 597 объектов (55%) были готовыми к использованию, 359 объектов (33%) оказались не готовы к использованию, а еще 122 объекта (11%) не удалось открыть.

Результаты первого дня проверки укрытий в столице Фото: Александр Камышин/Telegram

"Команда объяснила высокий процент открытых и готовых тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу", — пишет Александр Камышин.

Напомним, что во время российского обстрела 1 июня одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей, в том числе ребенок.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с закрытыми укрытиями. По его словам, халатность в вопросах доступности укрытий во время обстрелов невозможно перекрыть "какими-то оправданиями".