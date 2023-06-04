Ревізія укриттів: половина об'єктів у Києві виявилася непридатною або закритою

За словами міністра стратпрому Олександра Камишiна, проводилася перевірка в одному із районів столиці спільно з Віталієм Кличко. За перший день удалося обійти 1078 об'єктів.

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У Києві за перший день роботи комісії з ревізії укриттів перевірили понад тисячу місць, де можна сховатися від російських атак з повітря. Виявилося, що половина з них або непридатна або закрита. Про це повідомив міністр стратпрому Олександр Камишiн у своєму Telegram-каналі 4 червня.

Згідно з опублікованою інфографікою, в Оболонському районі перевірено було 1078 об'єктів у столиці. Проводилася ревізія спільно з мером Віталієм Кличко.

"З недовірою сприйняв те, що половина — були відкриті і признані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання", — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок неділі, 4 червня 597 об'єктів (55%) були готовими до використання, 359 об'єктів (33%) виявилися не готовими до використання, а ще 122 (11%) не вдалося відкрити.

Результати першого дня перевірки укриттів у столиці Фото: Олександр Камишiн/Telegram

"Команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту", — пише Олександр Камишiн.

Нагадаємо, що під час російського обстрілу 1 червня одне із сховищ у Деснянському районі Києва виявилось закритим. У момент, коли кияни знаходилися біля укриття, трапився приліт, внаслідок чого загинули троє людей, зокрема дитина.

2 червня президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал із закритими укриттями. За його словами, недбалість у питаннях доступності укриттів під час обстрілів неможливо перекрити "якимись виправданнями".