ЗСУ захищають Захід від РФ: Польща закликала швидко прийняти Україну до НАТО

Польський прем'єр Матеуш Моравецький упевнений, що Росія може довго воювати з Україною через наявність великих природних та людських ресурсів. Альянсу доведеться більше витрачати грошей на озброєння.

Україна заслуговує на вступ до НАТО, оскільки зараз захищає її членів від російської агресії. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 5 червня в інтерв'ю канадському СВС.

"Я вважаю, що Україні можна надати дуже швидкий шлях до НАТО. І це важливіше за поточні політичні проблеми в Україні", — зазначив глава уряду Польщі.

Російський імперіалізм справді загрожує Заходу, незважаючи на те, що ці країни знаходяться далеко від РФ, вважає він.

"Безпека східного флангу НАТО — це найчутливіший момент на сьогодні", — зазначив прем'єр-міністр Польщі.

Моравецький порадив членам НАТО більше витрачати грошей на озброєння з огляду на зростаючу невизначеність та ризики повномасштабної війни в Україні.

За його словами, Росія може воювати з Україною довго, оскільки має великі природні та людські ресурси для підтримки армії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський визнавав страх Росії серед союзників по НАТО. Через ризик прямої конфронтації з Росією вони затягують ухвалення рішення.

Британські ЗМІ писали про можливе прохання прем'єра Великобританії Ріші Сунака до президента США Джо Байдена про підтримку кандидатури міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО.