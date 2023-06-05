Обличчя стало синім: медсестра та її хлопець врятували життя чоловікові під час польоту (фото)

Емілі Рейнс та її бойфренд летіли додому з відпустки на Багамах у Балтімор, коли стюардеса зробила термінове оголошення про пошук медичних працівників. У потерпілого чоловіка не було пульсу, коли пара підійшла до нього.

Медсестра Емілі Рейнс і медбрат Деніел Шіффлетт, які перебувають у стосунках, врятували життя чоловіка. Потерпілий упав на своє сидіння після того, як його обличчя посиніло під час польоту. Про це пише The Mirror.

Пара летіла додому з відпустки у Форт-Лодердейлі на Багамах у Балтімор, штат Мериленд (США), коли стюардеса зробила термінове оголошення про пошук медичних працівників. Хлопець і дівчина представилися й одразу кинулися до передньої частини літака Southwest.

Чоловік обм'як у своєму кріслі й набув тривожного синьо-фіолетового кольору обличчя. За словами Шіффлетта, у нього не було пульсу. Пройшла приблизно половина тригодинного польоту, коли чоловік упав непритомний.

Пара, яка познайомилася у 2018 році, коли обидва працювали в психіатричній лікарні в Таусоні, штат Мериленд, пояснила, що сталося, коли через гучний зв'язок літака пролунало оголошення.

"Я чула паніку у голосі стюардеси. Це буде серйозно", — розповіла Рейнс.

Пара перенесла чоловіка на землю та зайнялася його лікуванням Фото: нос

Вони побігли в передню частину літака, щоб знайти стюардесу, яка намагалася зробити компресію грудної клітки чоловікові, який все ще корчився в кріслі.

Пара перенесла чоловіка на землю і взялася за його лікування, але швидко зрозуміла, що його дихальні шляхи перекриті. Використовуючи медичне обладнання, яке змогли зібрати під час польоту, вони відкрили дихальні шляхи пацієнта.

Інші пасажири стояли поряд, щоб допомогти хлопцеві та дівчині з медичною освітою. Через 15 хвилин напруженої роботи їм вдалося відновити серцебиття чоловіка, і літак здійснив екстрену посадку в Ролі, Північна Кароліна.

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