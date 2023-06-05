В Алтайському краї РФ вибух на підстанції: спалахнула масштабна пожежа, — росЗМІ (відео)

За даними росЗМІ, перед загорянням на підстанції стався вибух трансформатора. Що стало його причиною, зараз з'ясовується.

На підстанції в селі Смазнево в Алтайському краї сталася велика пожежа. Без електрики та води залишилися кілька населених пунктів району. Про це повідомляє російське медіа SHOT.

На місці події працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідують спалах. Причини НП невідомі.

За попередніми даними, перед займанням підстанції стався вибух трансформатора. Що це спричинило, зараз з'ясовується. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі влада не коментувала інцидент.

Нагадаємо, що 31 травня в окрузі Оріхово-Зуєво під Москвою горів торговий центр через несправну проводку на другому поверсі. А 30 травня в підмосковному Осташеві чули вибухи, після яких спалахнув спиртзавод.

Фокус уже писав про атаку безпілотником на Афіпський НПЗ на півночі Краснодарського краю. На підприємстві горіла установка з перегонки мазуту.