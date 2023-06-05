iPhone на картині 353-річної давності: бос Apple вірить, що подорожі в часі реальні

Бізнесмен Тім Кук подумав, що iPhone на малюнку справді здається схожим на один із тих, які виробляє його фірма. Картину написав Пітер де Хух у 1670 році.

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук вважає, що подорожі в часі можливі. Підприємець упевнений, що хтось на картині 1600-х років тримає в руках продукт його компанії, який справив революцію в спілкуванні. Про це пише Daily Express.

Картину "Чоловік, який передає лист жінці в передпокій" написав Пітер де Хух у 1670 році.

"Я завжди думав, що знаю, коли був винайдений iPhone, але тепер я вже не такий упевнений", — заявив американець.

Він розповів, як виявив картину, на якій зображено лист, що дуже схожий на смартфон. За словами Кука, під час відвідування Амстердама у 2019 році в межах Startup Fest Europe він побував у Рейксмузеумі разом із голландською політикинею у відставці Ніллі Крус, коли помітив цей шедевр. Підприємець був упевнений, що автором картини був Рембрандт.

Бізнесмен подумав, що "iPhone" на малюнку дійсно здається схожим на один із тих, які виробляє його фірма.

Тім Кук подумав, що iPhone на малюнку дійсно здається схожим на один із тих, які виробляє його фірма Фото: Ньютон

Інші люди вважають, що людина на картині може тримати "старий добрий" iPod із коліщатком.

Ця історія підтверджує чутки про те, що компанія Apple уже "експериментувала з подорожами в часі", і це не перший випадок, коли iPhone, винайдений у 2007 році, з'являється в історичних сценах. У кліпі з фільму Джона Вейна "Форт Апач" 1948 року покійний актор Генрі Фонда чітко бачить, як він використовує те, що, на думку багатьох, може бути тільки iPhone.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану в стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.