Художника Богдана Зізу з Криму засудили до 15 років: облив адміністрацію синьо-жовтою фарбою

Прокурор військового суду в Ростові-на-Дону вимагав для Зізи 18 років колонії суворого режиму.

Художника-акціоніста Богдана Зізу, який облив будівлю міської адміністрації Євпаторії синьо-жовтою фарбою — в тон українського прапора — засудили до 15 років колонії. Про це повідомляє пресслужба правозахисного проєкту "Ґрати".

Вердикт у вигляді 15 років ув'язнення виніс військовий суд Ростова-на-Дону. Сторона звинувачення визнала Зізу винним у скоєнні теракту, загрозі теракту та закликах до терористичної діяльності. Понад тим, прокурор взагалі вимагав для Зізи 18 років колонії суворого режиму.

За що судять художника Богдана Зізу?

Художник-акціоніст Богдан Зіза 16 травня минулого року облив синьо-жовтою краскою адміністрацію Євпаторії, а також спробував підпалити двері адміністративної будівлі.

Адміністрація Євпаторії у синьо-жовтій фарбі

Зіза не заперечував, що його акція була спрямована проти розв'язаної в Україні війни, але наголосив, що це нікому не зашкодило.

У своєму останньому слові акціоніст зазначив, що відмовляється від російського громадянства, яке йому нав'язали після анексії Кримського півострова. Він також закликав випустити на волю всіх політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Нагадаємо, що, перебуваючи у кримському СІЗО, Зіза звертався до президента України Володимира Зеленського із пропозицією обміняти його на полонених російських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що путінський режим перетворив Росію на "цифровий гулаг". Про це 24 травня писали журналісти Associated Press. За даними розслідувачів, у 2022 році в РФ заблокували або видалили понад 610 000 вебсторінок, а 779 осіб притягли до кримінальної відповідальності за коментарі чи публікації у мережі.