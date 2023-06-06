Послання з минулого: замурована у стіні будинку лялька зізналася у вбивстві сім'ї (фото)

Джонатан Льюїс зробив знахідку схожу на сцену із "фільму жахів ". Чоловік знайшов іграшку із запискою, в якій повідомлялося, що вона вбила сім'ю, яка жила в цьому будинку в 1960-і роки.

У Великобританії вчитель Джонатан Льюїс був шокований, виявивши в стіні своєї нової квартири ляльку з запискою, що викликає жах. Про це пише Daily Mail.

Жахливий інцидент стався у вересні 2021 року. Чоловік забрав ключі від свого нового будинку в Уолтоні, Ліверпуль, коли вирішив оглянути порожнечу під сходами, забиту дошками.

Британець, який працював учителем початкової школи, пробив стіну молотком і незабаром виявив усередині ляльку, одягнену в сукню в смужку і чепчик, що стискає в руках зловісну записку. У ній, окрім опису випадку нападу ножем на попередніх власників домівки у 1961 році, міститься також погроза новим господарям будинку.

Жахливий інцидент стався у вересні 2021 року Фото: Liverpool Echo

Агент з нерухомості повідомила Джонатану Льюїсу, що ремонт кухні був завершений лише чотири або п'ять років тому і припустила, що записку, швидше за все, залишили попередні власники приблизно в той же час.

"Дорогий читач/новий власник будинку, дякую, що звільнили мене! Мене звуть Емілі. Мої початкові власники жили в цьому будинку в 1961 році. Я не любила їх, тому вони повинні були піти. Вони тільки співали й веселилися, і мені це не подобалося. Я вибрала для них смерть, тому сподіваюся, у вас є ножі. Бажаю вам спокійного сну", — було написано в листі.

Записка, швидше за все, була залишена попередніми власниками Фото: Liverpool Echo

Друзі переконували містера Льюїса відмовитися від своєї нової власності та виставити її знову на продаж, але вчитель знаходив це відкриття "кумедним".

"Дехто з моїх друзів сказав мені виставити мій будинок назад на ринок і з'їхати, але я думаю, що це просто сміх. Чесно кажучи, мені все це здалося смішним. Я б, напевно, зробив те саме", — додав британець.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.