"Батьки розізляться": дівчинка витратила всі сімейні заощадження на мобільну гру

Мама дівчинки перевірила свій банківський рахунок та виявила, що на ньому майже немає грошей. За словами дочки, вона просто прив'язала її картку до свого телефону, не знаючи, що буде далі.

У Китаї 13-річна дівчинка з провінції Хенань витратила всі заощадження своїх батьків у розмірі 449 500 юанів (64 тисячі доларів), граючи на мобільному телефоні. Про це пише South China Morning Post.

Дитина помітила банківську картку своєї матері та без дозволу використала її для фінансування своєї гри. Один з учителів звернувся до матері дівчинки, коли помітив, що вона часто проводить час за своїм телефоном і почав побоюватися, що вона могла грати у платні ігри.

Жінка перевірила свій банківський рахунок та виявила, що на ньому майже немає грошей. Ймовірно, близько 100 тисяч юанів (14 тис. доларів) було витрачено на покупку ігор інших однокласників.

"Коли вони попросили мене заплатити за їхні ігри, я заплатила, попри своє небажання", — сказала дівчинка.

Жінка перевірила свій банківський рахунок та виявила, що на ньому майже немає грошей Фото: Weibo

Школярка постаралася приховати цю інформацію від свого вчителя, бо "її батьки розізляться", коли дізнаються всю правду.

Китаянка повідомляє, що її дочка видалила всі транзакції телефоном.

Видання зазначає, що за чотири місяці дівчині вдалося витратити близько 120 000 юанів (16 800 доларів) на самі ігри та 210 000 юанів (29 400 доларів) на внутрішньоігрові покупки. Дівчинка стверджувала, що не знала ні про гроші, ні про їхнє походження, і коли знайшла картку, просто прив'язала її до свого телефону.

Раніше Фокус писав, що чоловік пограбував магазин, використовуючи пістолет від ігрової приставки. Девід Далесандро був одягнений у перуку, маску та толстовку, а зброю з відеоігри він пофарбував у чорний колір, щоб вона виглядала більш реалістичною.

Також повідомлялося, що жінка виявила у будинку таємну кімнату з "моторошними фотографіями". Дівчина виявила замурований вхід під час ремонтних робіт, сказавши, що нічого не знала про нього раніше. Будинок був збудований у 1893 році.