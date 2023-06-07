Не підтримав війну проти України: в РФ за підозрою у "тероризмі" судитимуть 16-річного підлітка

В Росії 16-річний хлопець публікував дописи у соцмережі "ВКонтакте" проти "СВО" та був звинувачений у тероризмі. Під час обшуку силовики нібито виявили у підлітка вибухівку.

У Бєлгородській області підліток розкритикував війну Росії проти України та був затриманий ФСБ РФ на підставі звинувачень у мінуванні автомобіля представника структури. Про це повідомили в Telegram-каналі "Досье шпона".

Хлопця звинуватили у тероризмі. Причиною стало те, що у 16-річного школяра у рюкзаку нібито виявили вибухівку.

Спостерігали так звані правоохоронці за підлітком ще рік тому. Тоді 15-річний хлопець публікував дописи у соцмережі "ВКонтакте" щодо війни Росії проти України. Співробітники місцевого МВС обмежилися профілактичною розмовою зі школярем та його мамою.

Минув рік, ситуація на території Бєлгородської області погіршилася. У цей момент силовики й вирішили звинуватити цього підлітка у тероризмі. Правоохоронці організували "операцію" із затримання хлопця. У нього нібито виявили в його рюкзаку вибухівку. За легендою силовиків він намагався прикріпити її до транспортного засобу співробітника ФСБ.

Стосовно членів родини затриманого також проводять слідчі дії. Силовики також можуть вигадати якусь справу й проти них.

Ситуація у Бєлгородській РФ та рейди повстанців

Командир РДК Денис Нікітін 6 червня заявив про ліквідацію десятків військових РФ. За його словами, бійці ведуть повноцінні атаки на територію Росії. Добровольцям вдається захопити полонених та різне озброєння.

Також 5 червня російські повстанці заявили, що контролюють Нову Таволжанку. Добровольці зазначили, що цей населений пункт — не якесь маленьке занедбане село. До початку активних боїв у містечку мешкало п'ять тисяч людей. Війська Росії не можуть повернути його під контроль.

Нагадаємо, 6 червня ФСБ Росії звинуватила Україну в підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби". За версією ворожого слідства, керівник ГУР Кирило Буданов нібито створив окремий підрозділ для атак на інфраструктуру РФ. Один із затриманих пілотів зізнався, що був направлений у країну-агресорку для того, щоб бомбити Брянську область.