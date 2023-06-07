Відчайдушна спроба врятувати монархію: 19-річна блогерка може стати королевою Італії (фото)

За останні тисячі років на італійському троні не було жінок. Однак Вітторія ді Савойя ще у 17 років стала наслідною принцесою Італії.

19-річна студентка та блогерка Вітторія ді Савойя, яка живе в Лондоні, може стати наступною королевою Італії після шокуючого вчинку її батька. Про це пише Daily Star.

50-річний італійський принц Емануеле Філіберто Савойський відмовився від претензій на італійський престол, заявивши, що його дочка впорається з цим завданням краще, ніж він сам.

Студентка факультету політики та історії мистецтв має близько 80 000 передплатників на Instagram і нещодавно з'явилася на обкладинці журналу Vanity Fair у Франції. Підліток, який навчався у приватній паризькій школі École Diagonale, захоплюється мистецтвом та модою, про що вона пише у своїх соціальних мережах. Цей заклад відомий своїми програмами в галузі мистецтва та спорту, а також суворим навчальним планом.

Філіберто Савойський відмовився від претензій на італійський престол Фото: Соцмережi

Емануеле сказав газеті Telegraph, що Вітторія була "принцесою рок-н-ролу", і додав, що йому було дуже приємно піти у відставку, оскільки його дочка впорається краще, ніж він.

Зараз неясно, яку роль Вітторія гратиме в майбутньому Італії, враховуючи, що в країні немає монархії відколи вона була скасована на референдумі в 1946 році. Крім того, мало хто підтримує ідею повернення монархії.

Попри все це, Емануеле сказав, що італійцям не завадило б трохи королівського духу у своєму житті.

"Я думаю, що за часів кризи люди бачать у королях і королевах сильну, майже духовну присутність", — сказав він.

Дівчина нещодавно з'явилася на обкладинці журналу Vanity Fair Фото: Соцмережi

Він додав, що пішов у відставку, щоб дати своїй дочці достатньо часу, щоб вона могла встигнути освоїтися на гіпотетичному троні, посилаючись на те, як довго довелося чекати на короля Карла, перш ніж він зійшов на престол.

Карл дуже довго чекав. Можливо, йому допомогло б те, що він став королем 20 років тому. Важливо, щоб у молодого покоління був шанс втілити в життя нові, сучасні ідеї. Через кілька років у Європі буде більше королів, ніж королів. зараз розуміють, хай і з деяким запізненням, що інтелект та чутливість жінки роблять їх чудовими лідерами", — сказав колишній спадкоємець трону.

Раніше Фокус писав, що боксерка зізналася, що заробила велику суму на OnlyFans. Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес розповіла, що стала однією із перших професійних спортсменок, хто з'явився на платній платформі. За словами жінки, лише за реєстрацію їй заплатили понад чверть мільйона фунтів.

Також повідомлялося, що сталкер сховався на горищі і зробив фото моделі, поки вона спала. Мауріс Герерро ховався в будинку жінки протягом двох днів. Переслідувач, який потайки знімав модель OnlyFans на відео, поки вона спала, стверджує, що їй це сподобалося.