"Падали, як кеглі": легенда боксу сам розправився з бандою з 18 людей (фото)

Ленні МакЛін знявся в культовому фільмі Гая Річі "Карти, гроші, два стволи", а також брав участь у неліцензованих бійках, за його словами, їх було близько 3 тисяч.

Колишній боксер і актор Ленні МакЛін, який помер 28 липня 1998 року, одного разу побив банду з 18 осіб — і завдав їм настільки сильних травм, що його звинуватили у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Про це пише The Sun.

МакЛін, відомий як "найсуворіша людина у Великій Британії", завоював свою сумну репутацію, взявши участь у тисячах боїв, зв'язавшись зі злочинним світом і працюючи в якості безпринципного вишибали.

Видання пише, що чоловік показав, чому у нього така лякаюча репутація, працюючи на вході до клубу Barbican на лондонському ринку Смітфілд.

Ленні МакЛін знявся в культовому фільмі Гая Річі "Карти, гроші, два стволи" Фото: The Sun

Телеведучі програми Let Them Fight: A Comedy History Podcast, Джейкоб Тріммер і Тім Грошель, згадали ту фатальну ніч, коли банда з 18 людей випивав на хлопчаку в барі й почали поводитися неадекватно.

"Вони пили всю ніч, але раптом їм не сподобалися ціни, і коли дівчина за барною стійкою попросила у них 38 фунтів — непогано для 18 напоїв — вони сказали їй, щоб вона забиралася", — сказав один із ведучих.

Група хлопців продовжила ображати барменку, і незабаром вона була у сльозах. Потім Ленні вирішив, що хлопцям пора йти.

"Добре, ви всі п'яні, вас 18 людей, і ви дуже хоробрі. Якщо хочете побитися, ми вийдемо на вулицю", — сказав боксер.

Коли група попрямувала до дверей, вони, за повідомленнями, почали озброюватися всім, що траплялося під руку — склянками, пляшками, попільничками — і засовували їх у кишені.

В автобіографії Ленні стверджував, що брав участь у 2000-3000 неліцензованих бійках Фото: Lad Bible

На виході Ленні запитав власника закладу Денніса Маккарті, чи не збирається він допомогти розібратися з мафією. Денніс просто відповів: "Я заплачу тобі за це", і зачинив за ними двері. Після цього вишибала, як то кажуть, розпочав розбиратися із цілою бандою.

"Я витяг з кишені маленький симпатичний кастет і пройшовся ними. Вони падали, як кеглі, а я різав праворуч і ліворуч, як маніяк", — згадував Ленні автобіографії The Guv'nor.

На момент прибуття поліції Ленні стверджував, що повалив дев'ятьох з них на підлогу, а поліцейські заарештували всіх, кого змогли побачити. П'ятьох із групи, як повідомляється, довелося доставити до лікарні на лікування.

Решта учасників вечірки й сам вишибала були замкнені в Snow Hill nick, де вони почали тверезіти. Боксер продовжував кричати на них через щілину у дверях своєї камери. Поліцейський сказав Ленні, що його можуть притягнути до відповідальності за завдання тілесних ушкоджень, оскільки у деяких чоловіків на вечірці були зламані щелепи, а в іншого зламані п'ять ребер.

На щастя для Ленні, цього не сталося. Через три тижні йому повідомили, що звинувачення буде знято. В автобіографії він стверджував, що брав участь у 2000-3000 неліцензованих бійках.

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