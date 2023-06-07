В Узбекистані поліція влаштувала цілу спецоперацію, щоб зняти прапор України з балкону (фото)

Спочатку співробітники МНС намагалися зняти прапор за допомогою пожежної драбини, але її довжини не вистачило. Довелося викликати кран.

Мешканець Ташкента Реджеп Латіпов вирішив вивісити прапор України на балконі своєї квартири. Однак за його відсутності правоохоронці за допомогою крана піднялися на 8-й поверх і зняли прапор, який висів там уже понад рік. Власник квартири має намір звернутися до органів внутрішніх справ щодо порушення недоторканності житла. Про це 7 червня пише "Газета.uz"

Подія мала місце вдень 24 травня у житловому комплексі "Новомосковська" компанії Golden House у Мірзо-Улугбекському районі Ташкента. Реджеп надіслав журналістам фотографії, на яких видно, як двоє людей у цивільному за допомогою підіймального крана пожежної машини підійматися на балкон квартири на 8-му поверсі та знімають прапор України. На іншому знімку можна помітити співробітника у формі камуфляжу, який спостерігає за процесом.

Фото: gazeta.uz Фото: gazeta.uz

Реджеп Латіпов повідомив, що зараз він перебуває з дружиною на відпочинку в Туреччині, відповідно, у його квартирі нікого немає. За його словами, 24 травня з ним зв'язався чоловік, який представився співробітником карного розшуку відділу внутрішніх справ Мірзо-Улугбецького району.

"Він представився як Мурад, майор карного розшуку. Він уточнив мою особу і запитав, чи я громадянин України. Я запитав про причину таких питань. Після цього він запитав: "Може бути, ваша дружина українка?" Я відповів, що ні. Потім він запитав, чи народилася вона там, знову ж таки відповів, що ні, вона народилася тут, в Україні", — розповів він.

Власник квартири повідомив, що прапор був усередині балкона, який розташований у внутрішній частині двору, а не з видом на вулицю. Співробітник органів внутрішніх справ питав, чому молодик вивісив український прапор, на що той відповів, що це його особиста справа.

"Він довго намагався встановити зв'язки з Україною… Після цього я написав повідомлення у нашому внутрішньобудинковому чаті про донос і попросив мешканців, які скаржилися, звернутися до мене особисто. Тим більше, що прапор висів уже 1,5 роки, з березня 2022 року. Потім жителі повідомили, що до нашого будинку під'їхало 3-4 машини правоохоронних органів, де було близько 8-10 осіб у формі, які спостерігали за моїм вікном", — заявив Реджеп Латіпов.

За його словами, спочатку до будинку приїхала пожежна машина, проте забракло довжини драбини, щоб піднятися на 8-й поверх. За 2-3 години приїхав автомобіль МНС із краном.

"Коли приїхала машина, представник ТСЖ [товариство власників житла] зателефонував мені та повідомив, що співробітники планують зняти прапор. Я запитав у нього, що відбувається. Він сказав: "Ми повинні зняти прапор". Я запитав: "Чому, на підставі чого?". Він відповів: "Нам було надано відповідну вказівку, ми діємо за наказом". Я попросив надіслати фотографію наказу через Telegram. Якщо це законно, у мене немає питань. Вони обіцяли відправити, але так і не зробили", — заявив чоловік

Реджеп Латіпов зазначив, що народився у місті Чернівці в Україні, коли його батько проходив там військову службу. Через три місяці родина переїхала до Ташкента.

"Я народився там, але вважаю Україну своєю другою батьківщиною. У мене там багато друзів. Я часто відвідував Україну. Проте я не є громадянином України, я тільки народився там. Водночас у мене багато друзів у Росії, я серед російської культури, я говорю російською мовою. Але я проти війни та всього, що з нею пов'язано", — наголосив він.

Чоловік зазначив, що український прапор йому надіслали друзі із Києва. Він провисів на балконі півтора року і за цей час жоден сусід не поскаржився на нього. Власник помешкання пояснив, що вивісив український прапор, аби висловити свою підтримку друзям з України.

"Тут питання саме у підтримці моїх друзів, тому що в мене, щоб ви розуміли, мої друзі жили в місті Бровари, і досі я не знаю, чи живі вони чи ні. У Броварах були російські війська, і там сталося серйозне порушення". Я не можу зв'язатися з моїми друзями. Сподіваюся, що вони просто поїхали", — заявив він.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що прапор України, через який в Анкарі сталася бійка між народним депутатом Олександром Маріковським та представниками делегації Російської Федерації, виставили на благодійний аукціон.

Раніше, 4 травня, повідомлялося, що у столиці Туреччини виникла сутичка між представниками України та РФ під час засідання Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що зірвав державний прапор України.