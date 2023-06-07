"Економить гроші": чоловік чистить банани перед зважуванням у супермаркеті (відео)

У популярній соціальній мережі TikTok виклали нове вірусне відео, у якому чоловік знімає шкірку з банана перед його зважуванням із метою економії грошей.

Жінка поділилася дивним способом зберегти гроші, який використовує її хлопець під час купівлі бананів у супермаркеті Woolworths. Про це пише Daily Mail.

На відеозаписі видно, як хлопець жінки вибирає банан із секції продуктів, потім знімає шкірку та кладе фрукт у целофановий пакет.

Хлопець, знятий на камеру його дівчиною, акуратно розгортає кожен банан і поміщає його в поліетиленовий пакет, перш ніж покласти на ваги. Серед користувачів виникла суперечка щодо співвідношення ризиків і вигоди за такого підходу, оскільки шкірка забезпечує банан певним захистом від зовнішнього середовища.

"Як мій ощадливий хлопець заощаджує гроші на бананах", — написала дівчина.

Відео швидко стало вірусним і набрало понад 800 тисяч переглядів. У деяких коментарях користувачі закликали дівчину розлучитися з хлопцем, який намагається заощаджувати гроші за допомогою такого методу.

"Мені було б не так соромно, якби він вкрав їх", — написав один із користувачів мережі.

Однак у героя ролика знайшлися й прихильники, які захопилися його ощадливістю. В користувачів також виникли питання щодо законності зважування бананів у такий спосіб. Звісно ж, не обійшлося без гумору.

"Справжні економні люди зважують їх без пакетика", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус писав, що в США жінку не пускали в туалет у супермаркеті через вік. Дівчина була обурена тим, що її попросили пред'явити посвідчення особи, щоб вона могла скористатися вбиральнею.

Також повідомлялося, що в США співробітник супермаркету встромляв у продукти швейні голки. Покупці магазину Trexlertown повернули покупки. Після розслідування співробітники поліції виявили 11 швейних голок у різних товарах.