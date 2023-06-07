"Економить гроші": чоловік чистить банани перед зважуванням у супермаркеті (відео)
У популярній соціальній мережі TikTok виклали нове вірусне відео, у якому чоловік знімає шкірку з банана перед його зважуванням із метою економії грошей.
Жінка поділилася дивним способом зберегти гроші, який використовує її хлопець під час купівлі бананів у супермаркеті Woolworths. Про це пише Daily Mail.
На відеозаписі видно, як хлопець жінки вибирає банан із секції продуктів, потім знімає шкірку та кладе фрукт у целофановий пакет.
Хлопець, знятий на камеру його дівчиною, акуратно розгортає кожен банан і поміщає його в поліетиленовий пакет, перш ніж покласти на ваги. Серед користувачів виникла суперечка щодо співвідношення ризиків і вигоди за такого підходу, оскільки шкірка забезпечує банан певним захистом від зовнішнього середовища.
"Як мій ощадливий хлопець заощаджує гроші на бананах", — написала дівчина.
Відео швидко стало вірусним і набрало понад 800 тисяч переглядів. У деяких коментарях користувачі закликали дівчину розлучитися з хлопцем, який намагається заощаджувати гроші за допомогою такого методу.
"Мені було б не так соромно, якби він вкрав їх", — написав один із користувачів мережі.
Однак у героя ролика знайшлися й прихильники, які захопилися його ощадливістю. В користувачів також виникли питання щодо законності зважування бананів у такий спосіб. Звісно ж, не обійшлося без гумору.
"Справжні економні люди зважують їх без пакетика", — написав один із глядачів.
Раніше Фокус писав, що в США жінку не пускали в туалет у супермаркеті через вік. Дівчина була обурена тим, що її попросили пред'явити посвідчення особи, щоб вона могла скористатися вбиральнею.
Також повідомлялося, що в США співробітник супермаркету встромляв у продукти швейні голки. Покупці магазину Trexlertown повернули покупки. Після розслідування співробітники поліції виявили 11 швейних голок у різних товарах.