У ЄС попередили, що можуть "втомитися" від біженців з України, хоч прийняли мільйони

Голова Кремля Володимир Путін може використати українських біженців у ЄС як зброю пропаганди на тлі безробіття та зростання вартості життя.

Незважаючи на "безпрецедентний прояв солідарності" та загалом привітний прийом, наданий українським біженцям з початку широкомасштабного російського вторгнення, результати нового дослідження Єврокомісії показали, що у ряді випадків не вистачало прямого фінансування, а також спостерігалися нерішучі кроки для інтеграції українців до нових спільнот. Про це повідомляє Euronews.

Головною причиною "втоми" від біженців у звіті названо уповільнення економічного зростання в країнах, що приймають біженців.

"Криза вартості життя вдарила по сім'ях з низьким і середнім доходом у країнах Європи", — йдеться у звіті ЄС. Також зазначається, що російська пропаганда може використати це у своїх інтересах.

Поточне економічне становище ЄС створило " величезний тиск" на деякі країни, т.я. з інтеграцією на ринок праці виникли складнощі, зазначається у звіті.

Надання робочих місць стало помітним бар'єром на тлі рекордних показників інфляції та понад 27 мільйонів безробітних чи частково зайнятих у Євросоюзі.

Водночас країни ЄС уклали 1,3 млн. трудових угод з українцями, уточнив комісар з питань зайнятості та соціальних прав ЄС Ніколас Шміт.

За словами комісара ЄС із внутрішніх справ Ілви Йоханссон, уповільнення підтримки біженців може використовуватися в кампаніях з дезінформації, які вже почали проводитись у низці країн ЄС.

За її словами, питання про мігрантів може бути використане, щоб розколоти ЄС, оскільки це на користь російського президента Володимира Путіна — впливати на громадську думку, використовуючи біженців з України як аргумент кремлівської пропаганди.

Нагадаємо, що біженець із Києва перевіз сімейну кав'ярню до Англії. Український підприємець розповів, що отримав дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану завдяки тому, що він родом із Йорданії.

Також повідомлялося про українську біженку, яка повертається додому через те, що не знайшла доступного житла в Берліні.