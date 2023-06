"Я сумую і мені тяжко": вдова виконує "список бажань" покійного чоловіка (фото)

Люк Барнс помер на початку цього року у віці лише 34 років. Після похорону його дружина Ізабель вирішила сісти в літак і вирушити в кругосвітню подорож на згадку про чоловіка. Вона майже завершує "список його бажань", здійснюючи одне за одним.

22-річна вдова Ізабель Барнс із Ноттінгема (Великобританія) подорожує світом і пускається у неймовірні пригоди, щоб виконати "список бажань" свого покійного чоловіка Люка. Про це пише The Mirror.

У 2019 році у чоловіка було діагностовано захворювання серцевого м'яза, а на початку цього року він помер від поліорганної недостатності в очікуванні трансплантації. Йому було 34 роки.

Після похорону Ізабель Барнс вирішила сісти в літак і вирушити в кругосвітню подорож на згадку про Люка, і тепер вона майже завершує список його бажань, здійснюючи одне за одним.

"Неважливо, хто мене оточує, я сумую і мені тяжко. Але я б воліла робити це на пляжі, а не в Ноттінгемі. Люк хотів би, щоб я поїхала і жила кращим життям — і я хочу зробити це для нього. Іноді почуваєшся винною за те, що не плачеш у певний час, але горе — це складна штука, і не можна так жити", — сказала Ізабель.

Люк помер 17 березня 2023 року після крововиливу та відмови кількох органів Фото: SWNS

Чотири роки тому у Люка діагностували дилатаційну кардіоміопатію після обстеження з приводу вивиху плеча. Після довгих обстежень МРТ, що проводилися раз на пів року, його здоров'я погіршувалося. Зрештою його було додано до списку на пересадку серця у березні 2022 року.

Здоров'я Люка продовжувало погіршуватися, і в листопаді 2022 року його залишили в лікарні на постійне лікування, поки він чекав на серце. У грудні йому встановили бівентрикулярний допоміжний пристрій (BiVAD), щоб допомогти крові рухатися через серце.

Після двох спроб, коли донорське серце більше не підходило, Люк помер 17 березня 2023 року після крововиливу та відмови кількох органів.

Знаючи, як Люк любив подорожувати, Ізабель наважилася на відчайдушний крок. Вона продала свій будинок і замовила квиток до Австралії.

"Люк документував свій шлях до здоров'я в Instagram, і в одному зі своїх постів він говорив про подорожі. Він хотів побачити світ і отримати з цього максимум користі. Ми з ним все одно ухвалили рішення продати будинок, тому що з фінансової точки зору у нас не було ніякого доходу. Продаж дав би нам деяку суму грошей, яку я використовую зараз як страховку", — сказала британка.

Люк та Ізабель пов'язали себе узами шлюбу наприкінці червня 2022 року Фото: колаж Фокус

Люк та Ізабель зіграли весілля наприкінці червня 2022 року, понад рік після того, як вони познайомилися на роботі. Зараз наближається річниця їхньої церемонії, і дівчина планує відсвяткувати її на Балі.

"Мені просто потрібно повалятися, позагоряти та випити коктейль, і я думаю, що саме це ми б робили разом, то чому б мені не зробити це? Я також хочу поїхати на східне узбережжя Австралії, оскільки я спілкуюся з багатьма людьми, які пережили трансплантацію, на сторінці Facebook, і ми зблизилися на цьому шляху, яким ми пройшли. Було б чудово поїхати й зустрітися з ними особисто. Я хочу, щоб чоловік пишався мною", — додала Ізабель.

