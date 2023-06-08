Залишили поганий відгук: у США книгу повернули до бібліотеки через 81 рік (фото)

Людина, яка повернула книгу, пояснила, що вона нещодавно була знайдена в сімейному сховищі. На картці всередині обкладинки написано, що книга була видана 30 березня 1942 року.

У США на співробітників однієї з бібліотек штату Вашингтон чекав сюрприз, коли книга, повернена до закладу, виявилася простроченою на 81 рік. Про це пише UPI.

Регіональна бібліотека Тімберленда повідомила, що працівники бібліотеки отримали цього тижня екземпляр "Трилогії Баунті" Чарльза Нордхоффа та Джеймса Нормана Холла. На картці всередині обкладинки написано, що книга була видана 30 березня 1942 року.

Людина, яка повернула книгу, пояснила, що вона нещодавно була знайдена в сімейному сховищі.

"Я не став би читати її, навіть якби мені за це заплатили", — залишив свій відгук на внутрішній стороні обкладинки останній власник.

Книга була знайдена у сімейному сховищі Фото: Соцмережi

Співробітники бібліотеки підрахували, що за цю книгу було б нараховано 484 долари як штраф за прострочення за ставкою 1942 року — 2 центи на день, крім неділі та свят. Однак під час пандемії COVID-19 бібліотека скасувала штрафи за прострочення.

Бібліотека скасувала штрафи за прострочення Фото: Соцмережi

"Мораль цієї історії така. Якщо у вас є прострочена книга, яка збирає пил — поверніть її до бібліотеки. Ми візьмемо її назад, і винагорода вважатиметься виплаченою", — йдеться у повідомленні бібліотеки у Facebook.

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