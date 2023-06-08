За тиждень до звернення Зеленського: у Швейцарії "праві" заблокували надання Україні €5 млрд

Проти плану, представленого міністром закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассісом, проголосували 105 депутатів Національних зборів.

Нижня палата парламенту Швейцарії відхилила пропозицію про надання понад п'яти мільярдів євро на підтримку України протягом наступних п'яти-десяти років. Про це повідомляє швейцарський речник RST.

Рішення про відхилення законопроекту було ухвалено Зборами Федеральної ради Швейцарії з рахунком 105 голосів проти 86. Це сталося за тиждень до звернення президента України Володимира Зеленського до парламенту Швейцарії.

Водночас Рада кантонів (верхня палата парламенту Швейцарії) підтвердила свою позицію, дозволивши країнам, які купують швейцарські військові матеріали, реекспортувати їх до країн, що беруть участь у збройних конфліктах, за дотримання певних умов.

"Федеральна рада вже склала три пакети підтримки для України, не кажучи вже про прийняття біженців. Оскільки війна все ще триває, ми поки не можемо сказати, які будуть потреби у відновленні", — сказав радник федерального уряду країни Ігнаціо Кассіс.

Більшість Національного комітету, який ініціював подання до парламенту щодо плану підтримки, вважали, що Україна вже потребує значної кількості коштів, у тому числі для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, сприяння миру та відновлення громадянської інфраструктури.

"Якщо на 2023-2024 роки заплановано близько 300 мільйонів євро, то протягом наступних шести років допомога досягне ще приблизно 1,8 мільярда євро", – сказав він.

Нагадаємо, що 1 червня стало відомо, що швейцарський оборонний концерн Ruag має намір продати Україні 96 танків Leopard 1.

Також глава МЗС Ігнаціо Кассіс повідомляв, що Швейцарія має намір надати Україні $1,5 млрд до вже наданих коштів.