Без гроша в кишені: британець, який виграв 5,5 млн фунтів стерлінгів, став шахраєм (фото)

Лоуренс Кендліш, який розділив джекпот у розмірі 5,5 млн фунтів стерлінгів зі своєю родиною, втратив свою частину призу. Чоловік був засуджений за шахрайство з соціальною допомогою у суді Ньюкасла.

Лоуренс Кендліш із Великобританії, який одного разу зірвав джекпот Національної лотереї у розмірі 5,5 мільйона фунтів стерлінгів, у результаті втратив усе, а потім був засуджений за шахрайство з соціально. допомогою. Про це пише The Sun.

Чоловік із Гейтсхеда, Тайн та Уер, виграв свій приз у 1997 році, всього через три роки після її запуску.

Кендліш розділив свій успіх з кількома родичами та навіть купив сім будинків у районі, де він жив, за 370 000 фунтів стерлінгів, щоб його сім'я могла жити поряд один з одним. Але його власне житло було пошкоджено внаслідок підпалу, і він переїхав до Аліканті до Іспанії.

"Хтось, мабуть, дізнався, де вони живуть, і вирішив спробувати завдати їм шкоди. Ці люди, мабуть, заздрять багатству Лоуренса", — сказав тоді його сусід.

Після покупки будинку, який він назвав на честь колишнього нападника "Ньюкасл Юнайтед" Алана Ширера, у Санта-Полі в Аліканті, Кендліш спробував відкрити бар та ресторан на ірландську тематику разом зі своїм батьком Френком. Але всі його заощадження були витрачені на вкладення в бізнес та екстравагантний спосіб життя. Невдовзі британець оголосив про банкрутство.

Чоловік обманним шляхом отримав 13 365 фунтів стерлінгів Фото: North News & Pictures Newcastle

У 2009 році його батько трагічно наклав на себе руки після того, як їхній бізнес зазнав краху, а наступного року Кендліш, який страждає на захворювання кісток, відлетів додому до Великобританії без гроша в кишені. З травня 2005 по грудень 2010 року, за словами чиновників, він обманним шляхом отримав 13 365 фунтів стерлінгів.

Колишній переможець лотереї, який страждає на серйозне захворювання кісток, з'явився на милицях у суді Ньюкасла в жовтні 2012 року разом зі своєю сестрою Мелані Бейті, яка також отримала частину його виграшу. Вони визнали себе винними у шахрайському отриманні допомоги.

Брат та сестра отримали по дев'ять місяців ув'язнення з відстрочкою на 18 місяців.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що у Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.