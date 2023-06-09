Грета Тунберг висловилася про підрив Каховської ГЕС після спілкування із Зеленським (відео)

Шведська екоактивістка назвала підрив дамби гідроелектростанції екоцидом і заявила, що Росія має відповісти за свої злочини.

Екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг уперше прокоментувала катастрофу на Каховській гідроелектростанції. Відповідний пост з'явився на її сторінці у Twitter 8 червня.

Тунберг назвала підрив дамби ГЕС екоцидом, який став результатом непровокованого повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України. Як зазначає активістка, це "злочин, про який світ не знає слів".

"Наші погляди знову звернені на Росію, яка має відповісти за свої злочини", — написала Грета Тунберг.

Активістка також поділилася зверненням президента України Володимира Зеленського до глобальних екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів, серед яких була і сама Грета Тунберг.

Український лідер повідомив про створення міжнародної робочої групи високого рівня з екологічних злочинів Росії та закликав поширювати правду про екоцид країни-агресора.

"Я хочу висловити своє співчуття всім українцям. Бракує слів щодо того, що вже понад рік відбувається в Україні", — сказала Грета Тунберг наприкінці відеоконференції з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що 8 червня Володимир Зеленський висловив розчарування реакцією Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста на підрив Каховської гідроелектростанції. За його словами, міжнародні організації не відповіли на запит Києва після катастрофи.

Раніше, 6 червня, у день підриву російськими окупантами Каховської ГЕС ООН опублікувала на своїй офіційній сторінці в Twitter привітання з Днем російської мови.

Ми також писали про те, що 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба негативно висловився з приводу закликів ООН розслідувати підрив Каховської ГЕС, закинувши організацію "грі у квазісправедливість".