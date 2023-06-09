Призначення нового генсека НАТО: Байден висловився про кандидата із Великобританії

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес раніше зазначав, що хотів був очолити оборонний альянс. На його думку, це "фантастична робота".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував вірогідність того, що новим генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу стане кандидат з Великобританії. Про це пише Sky News 8 червня.

Під час спільної пресконференції Джо Байдена з Ріші Сунаком у Білому домі журналісти запитали американського лідера, чи не вважає він, що настав час для першого британського глави НАТО за останні два десятиліття.

"Можливо, це ще належить з'ясувати. Нам потрібно досягти консенсусу всередині НАТО, щоб це сталося", — відповів Байден.

Президент США також додав, що у Великобританії є "дуже кваліфікований фахівець" для цієї посади, проте в Альянсі все ще точаться дискусії з цього приводу.

Байден не уточнив, кого саме мав на увазі, проте автори публікації вказали, що нинішній міністр оборони Великобританії Бен Воллес раніше заявляв, що хотів би очолити НАТО.

Нагадаємо, що за даними The Telegraph від 5 червня, під час свого візиту до Вашингтона цього тижня Ріші Сунак збирався звернутися до Джо Байдена з проханням висловити підтримку кандидатурі міністра оборони Бена Воллеса на пост генсека НАТО.

Раніше, 18 травня, Бен Воллес сказав журналістам, що хоче стати головою Північноатлантичного Альянсу. За його словами, це "фантастична робота", проте все залежить від голосів решти союзників.

Ми також писали про те, що 24 травня Великобританії Бен Воллес прибув із неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Глави оборонних відомств обговорили пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги.