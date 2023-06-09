"Пекельні канікули": жінка перервала відпустку через отруйну рослину (фото)

Жінка пережила "пекельні канікули", коли через дотик до небезпечної рослини їй довелося повернутися додому раніше. Вона була змушена надіти спеціальні рукавички, щоб захистити руки.

29-річна Люсі Джонс із Великобританії відпочивала в Кадісі, що в Іспанії, коли відчула біль від опіку на правій руці. Незабаром її шкіра вкрилася пухирями, що мали такий вигляд, ніби її руку "занурили в окріп". Через жахливий біль їй та її родині довелося перервати свою відпустку. Про це пише Daily Star.

Жінка пережила "пекельні канікули", коли через дотик до невідомої рослини їй довелося полетіти додому раніше. Вона була змушена вдягнути спеціальні рукавички, щоб захистити руки.

Видання зазначає, що Люсі з жахом кинулася в аптеку, де співробітники наклали пов'язку й дали їй стероїди від контактного дерматиту.

"Я прокинулася, а моя рука була червоною та боліла, і це було схоже на сонячний опік. Я пішла в аптеку, тому що мені ставало все гірше, це було справді жахливе відчуття печіння. Протягом наступних 24 годин ставало все гірше. Вона вкрилася пухирями, сильно розпухла, і я ледве могла поворухнути пальцями", — сказала британка.

Медики спочатку не могли зрозуміти, що викликало опіки з пухирями Фото: Daily Star

Біль став настільки сильним, що жінка, її чоловік Макс Джонс і трирічна дочка Лілі були змушені скоротити свою відпустку на три дні та викласти 300 фунтів стерлінгів за переліт назад у Великобританію раніше.

Люсі звернулася до відділення швидкої допомоги в Мейдстоуні, що в Кенті, де медики спочатку не могли зрозуміти, що викликало опіки з пухирями. Після переведення в опікове відділення лікар, який бачив такі симптоми раніше, сказав, що вона, мабуть, контактувала з отруйною рослиною.

У лікарні Люсі зрізали верхні частини пухирів і наклали пов'язку на руку. Жінка описала процедуру як "болючу й травматичну". Після того, як руки повністю загояться, їй доведеться тричі на день мазатися протисонцевим кремом і носити рукавички з SPF, щоб захистити шкіру від сонця.

Дотик до отруйної рослини викликає сильні опіки та пухирі на шкірі Фото: Daily Star

Жінка не знає, зіткнулася вона з цією рослиною у Великій Британії чи в Іспанії, але вона підозрює, що могла випадково торкнутися до неї біля свого будинку. Її район відомий своєю "проблемою з борщівником".

Дотик до отруйної рослини викликає сильні опіки та пухирі на шкірі, які можуть триматися протягом кількох місяців.

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