Полум'я гасять пожежний потяг та катер: в Уфі на вокзалі спалахнула пожежа (фото, відео)

На місце інциденту висунулося кілька пожежних частин. На місці пожежники виявили, що спалахнули не лише 10 цистерн, а й склад пально-мастильних матеріалів.

В Уфі (РФ) на центральному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомило російське медіа Baza у п'ятницю, 9 червня.

"Пожежа на залізничній станції в Уфі. За попередніми даними, горять цистерни з паливом. Що стало причиною пожежі — поки невідомо", — йдеться в повідомленні медіа.

На місце інциденту висунулося кілька пожежних частин. На місці пожежники виявили, що запалали не лише 10 цистерн, а й спалахнув склад пально-мастильних матеріалів. Площа пожежі станом зараз становить 300 квадратних метрів.

Пожежі було надано підвищений третій ранг.

З місця загоряння підіймається густий чорний дим, який видно у різних частинах міста.

Водночас телеграм-канал SHOT повідомив про те, що спалах місткостей з паливно-мастильними матеріалами стався на шляхах підприємства ТОВ "Уфа-Хім", що прилягає до станції Уфа. Сам вокзал та станція не постраждали. Також немає жертв та постраждалих серед пасажирів та співробітників вокзалу.

До гасіння вогню вже залучили 20 одиниць техніки, пожежний потяг та катер.

Нагадаємо, 5 червня в Алтайському краї РФ стався вибух на підстанції та спалахнула масштабна пожежа. За даними росЗМІ, перед загорянням на підстанції стався вибух трансформатора. Що стало його причиною, зараз з'ясовується.

А 1 червня ЗМІ писали про те, що у російському Ногінську підпалили стоянку. Пожежа спалахнула вночі на автостоянці "Айтакс". Невідомі облили горючою рідиною 17 автобусів Hyundai, 15 мікроавтобусів та припарковані машини Mitsubishi.