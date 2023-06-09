Цілі коробки з мішками: сім'я виявила близько 1 мільйона мідних монет під час прибирання

Джон Рейєс та його дружина Елізабет знайшли коробки, в яких було виявлено десятки банківських мішків. Усі вони були наповнені монетами.

Джон Рейєс та його дружина Елізабет знайшли 1 мільйон пенні під час прибирання в колишньому будинку її батька у Лос-Анджелесі, США. Про це пише USA Today.

Монети знайшли в підвальному приміщенні. Рейєс та його дружина Елізабет, а також її сестра, двоюрідний брат та їхні подружжя займалися прибиранням будинку, плануючи його відремонтувати. Батько американки, Фріц, і його брат, обидва німецькі іммігранти, жили в цьому будинку кілька десятиліть, доки він не помер.

"Вони зберегли все", — сказав Рейєс, додавши, що з їх щільним графіком роботи знадобилося кілька років, щоб привести будинок у порядок і підготувати його до ремонту.

Спочатку пара помітила кілька розсипаних монет. Вони знайшли коробки, в яких у результаті було виявлено десятки банківських мішків. Усі вони були наповнені монетами.

Члени сім'ї підтвердили, що пенні були мідними, а не цинковими, на які Сполучені Штати перейшли 1982 року. Вони зважили мішки, щоб визначити, скільки в кожному з них міститься монет, і дійшли оцінки: не менше 1 мільйона пенні.

"Ми повинні віднести їх до Coinstar. Ми не хотіли платити 8%, і ми ніяк не могли везти їх усю дорогу додому (Онтаріо, Каліфорнія)", — згадує Рейєс, але вони швидко передумали.

Після кількох місяців спроб знайти банк, який прийняв би таку кількість пенні, Рейєс виставив монети на OfferUp, популярному додатку та сайті перепродажу, запросивши $25 000.

Рейєс отримав кілька пропозицій, але жодна з них не закінчилася угодою.

"Цінність знахідки полягає в унікальності", — сказав Рейєс.

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Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.