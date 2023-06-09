"Використовуються для вбивства": Британія вперше звинуватила Іран у постачанні боєприпасів до Росії

У Британії заявили, що Іран забезпечує Росію постійним потоком зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.

У п'ятницю міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Іран звинувачується у наданні боєприпасів Росії, які можуть використовуватись у військових діях проти України. Про це йдеться у заяві Клеверлі, повідомляє Sky News.

"Іран забезпечує Росію постійним потоком зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні", – сказав глава британського МЗС, що стало його першим офіційним звинуваченням Тегерана у військовій допомозі Москві.

Клеверлі також зазначив, що згідно з його заявою, Росія надає Ірану "важкі військові технології, фінансову допомогу та консультації, які можуть бути використані режимом для загрози нашим партнерам на Близькому Сході та придушення протестів".

"Великобританія та наші партнери вже наклали санкції на багатьох відповідальних за цю смертоносну торгівлю зброєю і продовжуватимуть притягувати цей відчайдушний альянс до відповідальності", – наголосив він.

Повідомлялося, що Кірбі також говорив про те, що завод із виробництва іранських дронів будується в Татарстані. На його думку, від партнерства може постраждати не лише Україна, а й інші країни.

Також нагадаємо, що вчені з британських університетів "допомогли" іранському режиму розробити технологію, яка може бути використана у його програмі створення дронів-камікадзе. У створенні двигунів для іранських дронів-камікадзе мимоволі брали участь 11 британських університетів.