В тих самих місцях: грабіжник розповів, де люди ховають свої коштовності

Колишній грабіжник запропонував користувачам форуму поставити йому свої питання, щоб допомогти їм захистити будинки та те, що знаходиться в них. Найбільше людей цікавило, у яких місцях зазвичай завжди ховають гроші.

Колишній грабіжник розповів у соціальних мережах, що можуть зробити домовласники, щоб уберегти себе від шахраїв та проникнення до їхнього будинку. Він також розповів про місця, які злодії найчастіше перевіряють на наявність цінностей. Про це пише The Mirror.

Чоловік, який залишився невідомим, каже, що відсидів шість місяців у в'язниці після того, як його звинуватили у крадіжці зі зломом та квартирній крадіжці. Він був засуджений у віці 18 років, але тепер працює охоронцем, "почавши життя із чистого аркуша".

"Я був засуджений за два тяжкі злочини, коли мені було 18 років. Зараз мені 26 років, і нещодавно з мене зняли судимість. Я провів у в'язниці близько шести місяців, поки мене не звільнили під заставу. Я б точно не хотів повернутися до в'язниці ", — написав чоловік на Reddit.

Колишній грабіжник запропонував користувачам форуму поставити йому свої питання, щоб допомогти їм захистити будинки та те, що знаходиться в них. Найбільше людей цікавило, у яких місцях зазвичай завжди ховають гроші.

"У таких місцях, як банки на кухні або ящики комода — навіть за самим комодом. Вони завжди були "гарячими точками" для готівки, так само як і шафи з якоїсь причини", — сказав чоловік.

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Охоронець каже, що найкраще, що може зробити людина для захисту свого майна, це завести собаку.

"Я б не став наближатися до будинку з будь-яким собакою. Якщо в будинку є собака будь-якого розміру, це було б стримуючим фактором", — додав він.

У пошуках готівки або коштовностей чоловік каже, що в основному він проникав до будинку через вікно або задні двері. Іноді шукав заховані ключів у саду.

"Люди залишали запасні ключі в гаражі або в прибудові, які найчастіше були незачинені. Інакше ви розбиваєте вікно або вибиваєте двері. Щодо сигналізації, то не так багато будинків мали її", — сказав він.

Чоловік відповів, що коли він крав, то йому не вистачало швидкості та спритності, але зазначив, що зараз це вже не важливо.

"Наслідки безперечно переважують вигоду, а коли я трохи подорослішав, то зрозумів, наскільки дурними були мої вчинки", — сказав колишній грабіжник будинків.

Раніше Фокус писав, що жінку знайшли через 53 роки після її зникнення. Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про таємниче вбивство, нарешті впізнали жертву. Більше півстоліття її називали "Дамою з багажника".

Також повідомлялося, що фанатка злочинів вбила жінку, щоб подивитися, як вона вмирає. У день злочину Чон Ю Чжон прийшла до жертви під виглядом учениці у шкільній формі. Потрапивши до будинку, вона смертельно поранила жінку ножем. Дівчина планувала вчинити "ідеальний злочин".