"Найрезультативніший" терорист США Тед Качинський помер у в'язниці (фото)

Унабомбер був заарештований у 1996 році після майже 20-річної серії вибухів, та відбував довічне ув'язнення у в'язниці штату Колорадо.

Тед Качинський, засуджений терорист, відомий як Унабомбер, був знайдений мертвим у своїй тюремній камері в суботу вранці. Смерть Унабомбера, якому був 81 рік, підтвердив представник Федерального бюро в'язниць, повідомляє американський телеканал АВС.

Качинський відбував довічний термін без можливості умовно-дострокового звільнення під номером 04475-046 в ADX Florence, федеральній адміністративній в'язниці особливо суворого безпекового режиму в місті Флоренс, штат Колорадо. Але у грудні 2021 року був переведений до медичного закладу в Північній Кароліні через поганий стан здоров'я.

Качинського, якому майже 20 років вдавалося ховатися від поліції та ФБР, було заарештовано 1996 року у своїй хатині в Монтані. Тед Качинський вважався "найрезультативнішим" терористом Америки.

Один із останніх знімків Унабомбера поза тюремною камерою

За даними влади, у період з 1978 по 1995 рік Качинський заклав або відправив поштою 16 бомб, в результаті яких троє людей загинули та два десятки отримали поранення.

У 1995 році, перш ніж його впізнали як Унабомбера, він зажадав, щоб газети опублікували написаний ним довгий рукопис, заявивши, що інакше вбивства продовжуватимуться. І New York Times, і Washington Post опублікували маніфест із 35 000 слів пізніше того ж року за рекомендацією генерального прокурора США та директора ФБР.

Якби не підозри його брата і невістки, Тед Качинський, можливо, так і не був спійманий. Невістка Качинського, Лінда Патрік, була однією з перших, хто ідентифікував його як Унабомбера після прочитання листа, опублікованого у ЗМІ.

Вона дізналася деякі мовні обороти та ідеї, оскільки раніше вже бачила їх у листах, відправлених Тедом до свого брата та її чоловіка Девіда. Той не міг повірити, що його брат терорист, оскільки він, за його словами, не був "жорстокою людиною".

Але коли поліція та ФБР увірвалися до хатини Теда, то знайшли там уже готову бомбу, безліч компонентів для створення вибухівки та журнал із 40 тисяч сторінок, який містив експерименти зі створення бомб та зізнання у злочинах.

Качинський постав перед судом у Сакраменто, штат Каліфорнія, де ключовим питанням була не його провина, а його психічне здоров'я і чи буде він позбавлений смертної кари. 1998 року він визнав себе винним у вбивстві в обмін на довічне ув'язнення без права дострокового звільнення.

Хто такий Тед Качинський і чому його прозвали Унабомбер

Unabomber це скорочення від "University and airline bomber". Качинський розсилав свої бомби університетами та на авіалінії.

Тед Качинський перед будівлею суду Фото: Getty Images

Він народився 1942 року і з ранніх років вважався вундеркіндом. Теодор Джон Качинський вступив до Гарварду у 16 років, здобув докторський ступінь з математики в університеті Мічигану. У 25 років став старшим викладачем у Каліфорнійському університеті в Берклі, але звільнився за два роки.

Тед оселився у хатині у штаті Монтана без електрики та водопроводу, добував собі їжу полюванням та жив на гроші, отримані від рідних. Його обурювало руйнування дикої природи, тому він почав з невеликих актів саботажу, а свою першу бомбу поштою відправив у 1978 році. Вона призначалася для професора розробки матеріалів Баклі Кріста, який працював у Північно-західному університеті. Внаслідок поранення отримав поліцейський університету, який підібрав пакет.

Після цього Унабомбер відправляв бомби у всі відомі університети США. Одна з бомб, яка потрапила на борт авіалайнера American Airlines, що прямує з Чикаго до Вашингтона, не вибухнула, але почала димітися, отруєння продуктами горіння отримали 12 пасажирів. Усього від бомб Теда загинули троє людей і ще 23 були поранені. Також він розсилав листи із погрозами професорам та аспірантам.

У 2017 році про Теда було знято серіал "Полювання на Унабомбера". Його роль виконав Пол Беттані.

Трейлер серіалу "Полювання на Унабомбера"

Нагадаємо, 2021 року у в'язниці Салліван у Фолсбурзі, штат Нью-Йорк, помер Рональд ДеФео, який убив всю свою родину. Рональд убив усю свою сім'ю, сказавши, що йому це наказали зробити голоси. Після історія його злочину було покладено в основу фільмів та серіалів під назвою "Жах Амітвілля".