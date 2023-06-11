Працює з 2019 року: у США підтвердили наявність бази КНР на Кубі, — ЗМІ

Китай прагне розширити можливості своєї армії, пишуть журналісти. У відповідь американці активізували свої зусилля, щоб завадити Пекіну розширювати свої шпигунські операції.

Китай має шпигунську базу на Кубі принаймні з 2019 року. Вона була створена як частина глобальних зусиль Пекіна щодо вдосконалення своїх можливостей зі збору розвідданих по всьому світу і насамперед із США. Про це пише видання New York Post із посиланням на чиновника з адміністрації президента Джо Байдена.

Представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що розвідувальна спільнота США вже деякий час знає про шпигунство Китаю з Куби та про масштабніші зусилля щодо організації операцій зі збору розвідданих по всьому світу. Щоб якось протидіяти цьому, американські служби активізували свої зусилля, і, за словами чиновника, "добилися певного прогресу за допомогою дипломатії та інших дій".

Існування китайської шпигунської бази було підтверджено після того, як у четвер газета The Wall Street Journal повідомила, що Китай та Куба досягли принципової угоди про будівництво на острові станції електронного підслуховування. Хоча представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з цієї нагоди заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Розвідувальна спільнота США встановила, що китайське шпигунство з Куби було постійною справою і не є новою подією", — сказав представник адміністрації.

Він додав, що Пекін останнім часом розглядає можливість розширення інфраструктури логістики, базування та збирання інформації в рамках спроб Народно-визвольної армії (НОАК) розширити свій вплив. З цією метою на Кубі китайці провели модернізацію своєї шпигунської роботи у 2019 році.

Коментарі кубинської сторони

Тим часом офіційні особи Куби спростовують опубліковані дані. Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо у своєму Twitter написав, що інформація такого роду є наклепницькою і не має жодних доказів.

"Продовжуються наклепницькі домисли, які явно розповсюджуються деякими ЗМІ з метою заподіяти шкоду і викликати тривогу без дотримання мінімальних стандартів спілкування і без надання даних або доказів, що підтверджують те, що вони поширюють", — написав кубинський чиновник.

Раніше повідомлялося, що за даними американської розвідки Китай розглядає силовий варіант щодо вирішення "тайванського питання". За словами директора національної розвідки США Евріла Хейнса, Пекін поки віддає перевагу мирному возз'єднанню з Тайванем, водночас готує збройні сили до захоплення острова.