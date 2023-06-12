Найважчий чоловік світу схуд на 330 кілограмів: рекордсмен розкрив свій секрет (фото)

Мексиканець, який в 1996 році увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найважча людина у світі, здійснив величезну трансформацію, втративши 330 кілограмів.

Хуан Педро Франко, який визнаний Книгою рекордів Гіннеса найважчим чоловіком у світі з вагою у 594 кілограми, схуд на 330 кілограмів. Про це інформує Mirror.

Він побив світовий рекорд щодо зайвих кілограмів. Вага прикувала його до ліжка, тому довелося вісьмом людям переміщати його та носити підгузки, оскільки він не міг дістатися до вбиральні.

Він був тривалий час прикутий до ліжка. Медики провели йому операції і нині чоловік зможе вільно рухатися. Він у 1996 році увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найважча людина. Тепер зробив величезну трансформацію, втративши 330 кілограмів.

"Моє тіло просто йшло власним шляхом без будь-якого контролю. Я намагався сидіти на дієті день за днем, але нічого не виходило, і я впав у відчай", – пояснив Хуан.

Після благання про допомогу фахівець з ожиріння у Гвадалахарі (Мексика) погодився прооперувати Хуана. Він вперше встав з ліжка, щоб піти на операцію, яка змінила життя. У лікарні йому діагностували діабет 2 типу, дисфункцію щитоподібної залози, гіпертонію та рідину в легенях.

Після операції Хуан змінив свою дієту та режим фізичних вправ. Хуан продовжував скидати кілограми, скинувши третину своєї ваги до 2019 року. Тепер він важить близько 260 кілограмів.

"Проста можливість підіймати руки та вставати щодня, вставати за склянкою води або сходити до вбиральні, дає вам чудове відчуття. Це фантастичне відчуття — мати можливість більше рухатися та бути більш самодостатнім", – розповів він.

Хуан почав відчувати проблеми зі своєю вагою в дитинстві, коли йому було всього шість років. Травма в підлітковому віці погіршила ситуацію, і до 17 років зріс до 228 кілограмів. У 32 роки Хуан побив світовий рекорд. Значна вага прикувала його до ліжка.

Нагадаємо, 43-річний американець Кайл Гіппчен виграв у лотерею "квиток у космос", але не полетів через зайву вагу. Своє місце на кораблі SpaceX чоловік подарував своєму другу.