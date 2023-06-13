Відкриє таємницю "чудовиська": в озері Лох-Несс через спеку рекордно знизився рівень води

Показник трохи більше 109 см був зареєстрований 24 травня та вважається найнижчим із початку реєстрації в 1990 році. За підрахунками фахівців, чудовисько озера Лох-Несс щороку приносить економіці Британії майже 41 мільйон фунтів.

Таємниці чудовиська озера Лох-Несс незабаром можуть бути відкриті через стрімке падіння рівня води. Про це інформує Mirror.

Шотландське агентство з охорони навколишнього середовища (Sepa) оголосило попередження про дефіцит води в деяких районах Шотландії, оскільки тривалий період сухої погоди вплинув на рівень води у Великій Британії. Під час спекотної погоди показники у водоймі досягають історично низького рівня. Зараз озеро пересохло найбільше за понад три десятиліття.

Минулого місяця рівень озера впав до найнижчого рівня з 1990 року. Наразі рівень класифікується як "низький". Деякі фахівці стверджують, що гідроелектростанції змінили рівень води в озері Лох-Несс, яке є найбільшою водоймою у країні.

Рівень трохи більше 109 см був зареєстрований 24 травня, що є найнижчим показником з початку реєстрації в 1990 році. Це означає, що озеро, яке довгий час було предметом чуток про сумнозвісне чудовисько озера Лох-Несс, незабаром може опуститися настільки низько, щоб розкрити деякі його таємниці.

Лише цього тижня мисливцям за Нессі запропонували величезну винагороду у 25 000 фунтів стерлінгів за доказ того, що знаменитий монстр живе в шотландському озері. Тисячі людей відвідують водойму щороку. За оцінками фахівців, відомий монстр "приносить" економіці Великої Британії майже 41 мільйон фунтів стерлінгів на рік.

Нагадаємо, у січні математик Флоу Фоксон заявив, що чудовисько озера Лох-Несс — не просто гігантський вугор. У своєму дослідженні він розрахував ймовірність. Фахівець використав дані про улови та зробив висновок, що в озері мешкають близько 8 тисяч вугрів. Далі він розрахував можливість знайти тут вугра завдовжки в один метр і дійшов висновку, що вона становить лише 1 до 50 000. Виходячи з цієї цифри, знайти в Лох-Нессі вугра довжиною близько 6 метрів "практично дорівнює нулю". Так, Фоксон вважає, що якщо Нессі дійсно існує, то, найімовірніше, це не гігантський вугор, а щось інше.