"Зробив усе, що обіцяв": Лукашенко розповів, чому він "помилував" Романа Протасевича

За словами політика, журналіст визнав свою провину в скоєному та "виправився". Лукашенко окремо зазначив, що Протасевич не був на фронті та "не вбивав нікого".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ухвалив рішення про помилування головного редактора каналу NEXTA Романа Протасевича, оскільки той "зробив усе, що обіцяв". Його слова цитує білоруська агенція БелТА.

"Перед ним було поставлено умови. Цей хлопець зробив усе, що обіцяв. Це не тому, щоб не потрапити до в'язниці. Він зізнався, що неправильно вчинив. На фронті він не був, нікого не вбивав", — пояснив глава Білорусії.

Політик також уточнив, що ситуація із Софією Сапегою (дівчина Романа Протасевича — ред.) була іншою. Вона є російською громадянкою і раніше планувалося видати її російським правоохоронним органам ще до судового процесу. Однак, за словами глави держави, процес затягнувся настільки, що унеможливився. Водночас Лукашенко зазначив, що підтримувався зв'язок із її батьками.

"Як дехто каже, закохалася. І вона влізла в це. Так, винна. Але це не наша громадянка, у нас своїх вистачає. Забирали десь півроку — не забрали. Волокита не з нашого боку. А морально: закохалася в хлопця, і після його помилували і відпустили, а дівчисько там сидітиме? — Заявив Лукашенко.

Протасевича було затримано після того, як у травні 2021 року лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, приземлився в Мінську через повідомлення про бомбу на борту. Пасажирів літака відправили на повторний огляд. Серед них виявився головний редактор каналу NEXTA, якого затримали разом із його дівчиною, росіянкою Софією Сапегою.

22 травня 2023 року білоруська влада помилувала екс-главреда медіа Nexta Романа Протасевича. Двох інших підозрюваних, які проходили у цій справі, — засновника Telegram-каналу Nexta Степана Путіло та колишнього редактора Яна Рудика — заочно засудили на 20 та 19 років колонії відповідно.

Після стало відомо, що Софію Сапегу, громадянку РФ засуджену в Білорусі за розпалювання соціальної ворожнечі та незаконне збирання інформації про приватне життя, звільнили з помилування.