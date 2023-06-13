Загрожує понад 300 років ув'язнення: Дональда Трампа заарештували в залі суду в Маямі, — CNN

За словами журналістів, Трамп прибув до будівлі федерального суду до Маямі для безпрецедентного слухання. Слухання проходять за 37 кримінальними звинуваченнями у зберіганні секретних документів

Колишнього президента США Дональда Трампа формально заарештували у залі суду у Маямі. Про це пише видання CNN.

Повідомляється, що 13 червня Трамп прибув до будівлі федерального суду до Маямі для безпрецедентного слухання. Слухання відбуваються за 37 кримінальними звинуваченнями у зберіганні секретних документів змові з високопоставленим помічником з метою приховати їх від уряду та його власних адвокатів.

Цікаво, що журналісти повідомили, що за 31 пунктом із них Трампу загрожує до 10 років позбавлення волі (понад 300 років позбавлення волі у сумі). Окрім Трампа звинувачується також помічник Уолт Наут.

На засіданні суду також присутній спеціальний прокурор Джек Сміт. Сміта було призначено генеральним прокурором Мерріком Гарландом у листопаді для розслідування зберігання Трампом секретних документів. Минулого тижня він оголосив обвинувальний акт у цій справі, зазначивши, що домагатиметься якнайшвидшого судового розгляду.

"Наші закони, які захищають інформацію про національну оборону, мають вирішальне значення для безпеки Сполучених Штатів, і вони повинні дотримуватися", — сказав Сміт.

Нагадаємо, що федеральний прокурор США Анкуш Хардорі повідомила, що Трамп може врятувати себе від в'язниці, якщо здобуде перемогу на виборах у 2024 році.