"Найпростіший захист": Трамп може помилувати себе і уникнути в'язниці

Ексфедеральний прокурор США Анкуш Хардорі вважає, що навіть якщо судове розслідування перебуватиме на фінальному етапі, перемога на президентських виборах вирішить усі його проблеми.

Related video

Американський політик і експрезидент Дональд Трамп може врятувати себе від в'язниці, якщо здобуде перемогу на виборах у 2024 році. Про це повідомив колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі, пише видання Politico 11 червня.

Колишній американський прокурор зазначає, що Дональду Трампу через справу про секретні документи загрожує 20 років ув'язнення, проте він може помилувати себе навіть у тому випадку, якщо судове розслідування зайде надто далеко. Для цього доведеться лише виграти президентські вибори у листопаді 2024 року.

У такому разі він доручить своєму генеральному прокурору закрити кримінальні справи, а також усі розслідування, в яких причетний він чи його соратники.

Анкуш Хардорі також зазначає, що Дональд Трамп може звільнити будь-якого виконувача обов'язків генерального прокурора і знайде того, хто виконає його бажання.

Обвинувальний висновок може містити в собі довгий перелік звинувачень, спрямованих на те, щоб показати, наскільки зневажливо колишній президент США звертався з документами, зберігаючи їх у туалеті. Також колишній федеральний прокурор пише про спробу перешкоджати федеральним слідчим.

"Найкращий і найпростіший захист Трампа – продовжувати брати участь у виборах та перемогти. Навіть призначення дати суду – відносно проста справа у звичайній кримінальній справі – буде ускладнене політичним календарем доти, доки Трамп залишається у виборчих перегонах", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося про те, що Дональду Трампу висунули нове кримінальне звинувачення, вдруге за останній рік. Колишній американський президент заявив, "не зробив нічого поганого" і назвав висунуте йому звинувачення "втручанням у вибори".