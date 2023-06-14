"Не промовив жодного слова": ЗМІ розповіли, чим закінчилося слухання у справі Трампа

Як зазначають журналісти, експрезидент США не визнав себе винним у справі щодо незаконного зберігання секретних документів.

Колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відпустили після слухання у федеральному суді Маямі у справі про незаконне зберігання секретних документів. Про це пише Reuters 14 червня.

"Трамп, одягнений у синій костюм і червону краватку, насупився і відкинувся на спинку стільця, але не промовив жодного слова протягом 47-хвилинного слухання", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що експрезидент не визнав себе винним у незаконному зберіганні секретних документів. За прогнозами експертів, до судового розгляду може пройти рік чи більше.

За даними журналістів, Трампу було дозволено залишити суд без будь-яких умов чи обмежень на поїздки, чи грошової застави. При цьому суддя ухвалив, що йому не дозволено спілкуватися з потенційними свідками у згаданій справі.

Помічника Трампа Уолта Науту, якому також висунуто звинувачення у цій справі, також відпустили без застави та заборонили розмовляти зі свідками.

У статті також згадується, що коли кортеж колишнього президента виїхав із будівлі суду, його прихильники скандували "Ми любимо Трампа".

Як зазначають журналісти, це був другий візит Трампа до зали суду за останні місяці. У квітні він не визнав себе винним за звинуваченням штату в Нью-Йорку через виплату грошей за мовчання порнозірці.

Нагадаємо, що 13 червня Дональда Трампа формально заарештували в залі суду в Маямі, де проходило слухання за 37 кримінальними звинуваченнями у зберіганні секретних документів змові з високопоставленим помічником з метою приховати їх від уряду та його власних адвокатів.

Згідно із заявою федерального прокурора США Анкуш Хардорі від 11 червня, Дональду Трампу через справу про секретні документи загрожує 20 років ув'язнення, проте він може помилувати себе навіть у тому випадку, якщо судове розслідування зайде надто далеко. Для цього йому потрібно виграти президентські вибори у листопаді 2024 року.