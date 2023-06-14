Портал для НЛО: експерт розповів, чим є кратер вулкана Попокатепетль у Мексиці

За словами уфолога Хайме Моссана, в історії вулкана вже були випадки, коли невідомі об'єкти влітали всередину розпеченого до 1000 градусів за Цельсієм кратера.

Експерти вважають, що інопланетні форми життя з далеких світів можуть потрапити на Землю через "червоточину" всередині високоактивного вулкана в Мексиці. Про це повідомляє видання Dailystar.

На думку відомого уфолога Хайме Моссана, прибульці можуть потрапити на Землю через якийсь багатовимірний портал, який знаходиться всередині мексиканського вулкана Попокатепетль, температура всередині якого досягає 1000 градусів за Цельсієм, і що це місце є нібито воротами у простір та час.

Вивчаючи фотографії вулкана, Хайме Моссан розповів, що в історії вже були два загадкові випадки, коли НЛО влетіли в вулкан Попокатепетль в Мексиці, коли його кратер вивергав лаву високо в повітря. При цьому він зазначив, що жоден штучний об'єкт не може потрапити до кратера, враховуючи, наскільки висока температура знаходиться всередині.

Уфолог вважає, що Попокатепетль діє як "міжпросторовий портал" — ворота між двома місцями у просторі та часі, які дозволяють космічним мандрівникам переходити в одне місце з іншого.

Один із найнебезпечніших вулканів у Мексиці

Нагадаємо, в середині квітня 2023 року вулкан Попокатепетль у Мексиці показав активність і випустив у повітря розпечений попіл. За 16 квітня він зробив 148 викидів, у зв'язку з чим дим піднявся до 6700 метрів.

22 травня активність викиду попелу з вулкана досягла такого піку, що місцева влада була змушена закрити школи, а люди були змушені носити захисні маски.