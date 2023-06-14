Дика теорія про подорожі в часі: на стінах собору 16 століття помітили "астронавта"

Кафедральний собор Саламанки в Іспанії датується XII-XIII століттями та може похвалитися безліччю різьблень, зокрема загадковим "астронавтом" на одній зі стін.

Прихильники подорожей у часі помітили таємничого астронавта, вирізаного в стародавній церкві, що породило дикі теорії. Про це пише Daily Star.

Кафедральний собор Саламанки в Іспанії складається з двох церков, найстаріша з яких датується 12-13 століттями, а нова була збудована в 16 столітті.

Це приголомшливе місце поклоніння є одним із найпопулярніших у місті Саламанка не лише через свою разючу історію та приголомшливу архітектуру, а й через дивне явище — "космічну людину", вирізану на його зовнішній стіні.

Космонавт спирається на різьблене листя в скафандрі, в шоломі та космічних черевиках, що підігріває теорії змови про те, що статуя може бути доказом існування подорожей у часі.

Астронавт з'явився в стародавньому будинку зовсім недавно Фото: Daily Star

Але хоча загадковий космічний мандрівник може здивувати деяких людей, насправді в цього явище є просте пояснення. Астронавт з'явився в стародавньому будинку зовсім недавно і був вирізаний на його стінах під час реставраційних робіт у 1992 році, коли художник Херонімо Гарсія вирішив додати кілька сучасних штрихів до будови, зокрема й космонавта.

Серед інших сучасніших доповнень до церкви — дракон, що поїдає морозиво, рись, бик, лелека, кролик і рак.

Але якщо ця чутка про подорож у часі може мати просте пояснення, то інші розгадати складніше. Зовсім недавно Фокус писав, що пильні аматори мистецтва помітили на картині майже 90-річної давності iPhone.

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.