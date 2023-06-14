У Ростові масово зникло світло через пожежу на обласній електростанції (відео)

Джерело з силових структур передало ЗМІ, що пожежу спричинив вибух. Губернатор Ростовської області проінформував, що внаслідок інциденту були госпіталізовані троє співробітників станції.

14 червня на Новочеркаській державній районній електростанції (ДРЕС) у Ростовській області РФ сталася пожежа. У "РИА Новости" з посиланням на МНС Росії повідомили, що вогонь охопив площу 200 квадратних метрів.

Журналістам "Интерфакс" розповіли у пресслужбі головного управління МНС регіону, що пожежники ліквідували загрозу поширення вогню.

"Евакуйовано 150 осіб", — заявили представники міністерства.

Пресслужба МНС РФ написала у соцмережах, що до гасіння пожежі були залучені 46 осіб та 15 одиниць техніки.

Причина та наслідки пожежі на Новочеркаській ДРЕС

Джерело у силових структурах повідомило регіональному медіа 161.RU, що пожежу на електростанції у Ростовській області спричинив вибух.

"Поки не встановлено, через що стався вибух. Постраждали троє чоловіків, усі троє зараз перебувають у медиків. Вогонь охопив уже 400 квадратних метрів", — сказав журналістам співрозмовник.

Інцидент вже прокоментував губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, пожежники ліквідували відкрите горіння у машинному залі між 5 та 6 енергоблоками Новочеркаської ДРЕС та локалізували пожежу.

"У гасінні вогню на 200 квадратних метрах залучено 71 особу та 29 одиниць техніки. У причинах пожежі розбиратимуться фахівці", — підкреслив Голубєв.

Губернатор заявив, що інформація про вибух на станції — не підтверджена. Він з посиланням на експертів назвав ймовірною причиною пожежі спалах газу під час технологічних робіт.

"Від займання постраждали троє співробітників станції, їх госпіталізовано. Роботу станції призупинено, для споживачів у Ростовській області буде введено тимчасові обмеження у постачанні електроенергії", — написав Голубєв.

Пресслужба компанії "Доненерго" дала коментар кореспонденту 161.RU. Енергетики проінформували, що у Ростові відбулися масові відключення світла й вони пов’язані з пожежею на Новочеркаській електростанції.

"Нам довелося звести графік тимчасових обмежень електропостачання, бо нештатна ситуація — міра вимушена. Ми сподіваємось годину-дві, і почнуться вже включення", — заявили у "Доненерго".

У компанії розповіли, що Новочеркаська ДРЕС живить увесь Ростов.

Нагадаємо, 13 червня в лісовому масиві у Брянській області виявили уламки БПЛА. За даними росЗМІ, безпілотник мав атакувати нафтопровід "Транснефть-Дружба".

14 червня російське медіа поділилося знімками з Петербурзького міжнародного економічного форуму. Там росіяни пропонують гостям скуштувати "відбірну" черешню, вкрадену з тимчасово окупованого Мелітополя.