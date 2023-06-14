"Це ранить мене": блогер підстроїв свою смерть і прилетів на похорон на гелікоптері (відео)

Девід Баертен, який публікує свої ролики в TikTok, отримав багато відгуків після інсценування власної смерті. Чоловік намовив свою сім'ю допомогти йому влаштувати розіграш.

45-річний тіктокер Девід Баертен із Бельгії шокував своїх друзів і близьких, прилетівши на власний похорон на гелікоптері. Про це пише Daily Star.

Блогер, також відомий як Рагнар ле Фу, намагався знайти спосіб подати близьким йому людям урок про важливість підтримки контакту. Видання зазначає, що чоловік вирішив, що прикинутися мертвим — це гарний спосіб зробити це.

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Одна з його маленьких дочок віддала належне своєму батькові, що не помер, у соціальних мережах. Фото: Daily Mail

Однак розіграш зайшов надто далеко після того, як одна з його маленьких дочок віддала належне своєму батькові, який не помер, у соціальних мережах за кілька днів до трюку.

"Чому ти? Ти збирався стати дідусем, і в тебе ще все життя попереду. Я люблю тебе! Ми любимо тебе!" — написала вона.

Багато людей назвали ці коментарі жорстокими, коли трюк у TikTok став вірусним.

"Це має бути заборонено, і це має стати кінцем його кар'єри", — написав один із користувачів TikTok.

Однак у розмові із The Times Баертен пояснив, чому він зробив те, що зробив, і, схоже, його не торкнулася зворотна реакція.

"Те, що я бачу у своїй сім'ї, це ранить мене. Мене ніколи нікуди не запрошують. Мене ніхто не бачить. Ми всі віддалилися одне від одного. Я почувався неоціненим. Тому я хотів подати їм життєвий урок і показати, що не варто чекати, доки хтось помре, щоб зустрітися з ним", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що жінка чудовим чином ожила в труні під час похорону. Беллу Монтою поклали в труну, але через чотири години вона почала задихатися та стукати по кришці. Це відео швидко потрапило в мережу та стало вірусним.

Також повідомлялося, що тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону. Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар. Вони були здивовані, виявивши, що тіло служниці церкви майже не піддалося розкладу.