Звинувачення проти Путіна: суд у Гаазі розпочав розслідування підриву греблі Каховської ГЕС

За словами адвоката Скотта Мартіна, прокурори МКС розслідуватимуть справу як напад на громадянську інфраструктуру України. Голова Чечні Рамзан Кадиров також має перебувати під слідством.

Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати справу щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області України. Про це заявив адвокат Скотт Мартін, який співпрацює з МКС, в інтерв'ю виданню " Верстка ".

За його словами, проти президента РФ Володимира Путіна можуть висунути нові звинувачення. Він також заявив, що представники суду вже виїхали на Херсонщину.

"Я дійсно впевнений, що якщо сам Путін не понесе відповідальності, то правомочність та життєздатність усієї міжнародної юридичної системи буде поставлена під питання", — сказав Мартін журналістам.

Він також зазначив, що прокурори розслідуватимуть справу як напад на громадянську інфраструктуру України, який став причиною людських жертв і завдав шкоди екології країни.

Крім того, за словами Мартіна, МКС також може залучити деяких російських чиновників, включаючи керівників Міноборони Росії, військової розвідки, ФСБ, а також старших командирів на місцях, відповідальних за воєнні злочини.

Мартін заявив, що голова Чечні Рамзан Кадиров також має бути під слідством.

"Думаю, нам доведеться чекати на момент, коли ордер на арешт приведе до самого арешту. Іноді це відбувається після падіння уряду", — сказав адвокат.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна нібито сама підірвала Каховську ГЕС. За його словами, руйнація греблі була невигідною для РФ, адже вона шкодить "новим російським територіям".

Також повідомлялося, що в "Укргідроенерго" пояснили, що робити з підірваною росіянами Каховською ГЕС. Фахівці "Укргідроенерго" вже працюють над зупинкою спрацьовування води з Каховського водосховища через греблю ГЕС. Це необхідно для зменшення екологічних збитків та якнайшвидшого відновлення пошкодженої споруди.