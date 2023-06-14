Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС військовим злочином Росії

За підрив дамби слід запроваджувати нові санкції проти РФ та арештовувати активи російських олігархів, вважають європейські політики. В ООН прогнозували зростання цін на харчові продукти та проблеми з водою через теракт росіян.

Депутати Європейського парламенту 14 червня засудили підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) російськими військами. Про це йдеться у пресрелізі Європарламенту після засідання у Страсбурзі.

Європейські політики визнали підрив греблі воєнним злочином Росії. За це діяння мають бути вжиті відповідні заходи, зазначили вони.

Європарламент закликав до продовження підтримки України, введення нових санкцій проти РФ та арешту заморожених активів російських олігархів для відновлення України.

Нагадаємо, що станом на 14 червня рівень води у Каховському водосховищі перебував на позначці 7-8 метрів. Фокус вже писав, що спеціалісти продовжують роботи для зупинки витоку води.

В ООН визнавали, що підрив росіянами Каховської ГЕС спровокує зростання цін на харчові продукти та проблеми з водопостачанням.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що його країна нібито не була зацікавлена у руйнуванні греблі. Російський диктатор звинуватив у цьому Київ.