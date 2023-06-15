У Кремлі назвали "русофобською істерією" спробу Австралії завадити будівництву посольства РФ

Як відомо, австралійський уряд хоче блокувати зведення нової будівлі для представників країни-агресорки поблизу парламенту. У Росії цей крок вважають "недружнім виявом".

У російському уряді відреагували на рішення Австралії анулювати оренду ділянки, на який хотіли побудувати посольство РФ. Коментар прессекретаря президента країни-агресорки Дмитра Пєскова 15 червня передали журналісти "Ведомости".

На думку спікера, бажання австралійців не допустити розміщення ворожого посольства поблизу свого парламенту є "черговим недружнім виявом". Пєсков звинуватив Австралію у бажанні бути відмінницею серед західних країн та "завзятому" просуванні у "фарватері авторів русофобської істерики".

"Черговий недружній прояв з боку Австралії, це враховуватимемо. І у разі, якщо якісь питання на порядку денному, які потребують принципу взаємності, теж відповідно поводитимемося відповідним чином", — заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз проінформував, що уряд країни планує завадити будівництву російського посольства поряд з будівлею парламенту. Посадовець пояснив це прагнення питанням національної безпеки.

"Ми не очікуємо, що Росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну", — підкреслив Албаніз.

13 червня посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Україна направила в країну запит щодо стану 41 літака F/A-18 Hornet.