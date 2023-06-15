Австралія хоче заблокувати будівництво нового посольства РФ, — ВВС

Австралія не забороняє Росії мати диппредставництва на своїй території, але хоче, щоб нове посольство не було поруч із парламентом, оскільки це загрожує нацбезпеці країни.

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Уряд Австралії планує блокувати будівництво нової будівлі російського посольства, яка була запланована поблизу парламенту країни. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, передає ВВС.

Згідно з інформацією джерела, починаючи з 2008 року, Росія орендує ділянку землі безпосередньо поряд із будинком австралійського парламенту в Канберрі. Спочатку планувалося, що Росія розмістить на цій ділянці новий будинок свого посольства. Проте, згідно з останніми повідомленнями, уряд Австралії висловив намір заблокувати це будівництво через побоювання з приводу національної безпеки.

За заявою Албаніза, після отримання рекомендацій від розвідувальних служб буде ухвалено відповідні закони, спрямовані на блокування будівництва нової будівлі російського посольства з міркувань національної безпеки. Ця дія робиться з метою захисту інтересів та безпеки Австралії.

"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки щодо ризику, який представляє нову російську присутність так близько до будівлі парламенту", — заявив прем'єр-міністр.

За словами Албаніза, Австралія не забороняє Росії мати дипломатичні представництва на своїй території, проте вона прагне уникнути розміщення нового посольства поряд із парламентом.

"Ми не очікуємо, що Росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну", — додав прем'єр.

Нагадаємо, що 16 травня Китай звернувся до іноземних посольств та міжнародних організацій, що базуються в Пекіні, з проханням не вивішувати плакати на підтримку України.

Польська прокуратура конфіскувала майже 1,2 мільйона доларів, які перебували на банківських рахунках російського посольства та торгового представництва у Польщі. Гроші було вилучено у рамках розслідування справи про фінансові порушення.