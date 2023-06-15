Австралия хочет заблокировать строительство нового посольства РФ, — BBC

Австралия не запрещает России иметь диппредставительства на своей территории, но хочет, чтобы новое посольство не находилось рядом с парламентом, поскольку это угрожает нацбезопасности страны.

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Правительство Австралии планирует блокировать строительство нового здания российского посольства, которое было запланировано вблизи парламента страны. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, передает BBC.

Согласно информации источника, начиная с 2008 года, Россия арендует участок земли непосредственно рядом со зданием австралийского парламента в Канберре. Изначально планировалось, что Россия разместит на этом участке новое здание своего посольства. Однако, согласно последним сообщениям, правительство Австралии выразило намерение заблокировать это строительство из-за возникших опасений по поводу национальной безопасности.

По заявлению Албаниза, после получения рекомендаций от разведывательных служб будут приняты соответствующие законы, направленные на блокирование строительства нового здания российского посольства по соображениям национальной безопасности. Это действие предпринимается в целях защиты интересов и безопасности Австралии.

"Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности в отношении риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента", — заявил премьер-министр.

По словам Албаниза, Австралия не запрещает России иметь дипломатические представительства на своей территории, однако она стремится избежать размещения нового посольства рядом с парламентом.

"Мы не ожидаем, что Россия в состоянии говорить о международном праве, учитывая, что она отвергает его так последовательно и так нагло своим вторжением в Украину", — добавил премьер.

Напомним, что 16 мая Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не вывешивать плакаты в поддержку Украины.

Польская прокуратура конфисковала почти 1,2 миллиона долларов, находившихся на банковских счетах российского посольства и торгового представительства в Польше. Деньги были изъяты в рамках расследования дела о финансовых нарушениях.