По словам журналистов, в МИД КНР заявили, что посольства не должны использовать внешние стены зданий для "пропаганды", а обязаны соблюдать китайские законы.

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Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не вывешивать плакаты в поддержку Украины. Об этом пишет японское издание Kyodo news со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что власти КНР назвали это "политической пропагандой". Так, многие посольства в Пекине установили вывески с изображением украинского флага и надписями на китайском и английском языках, среди которых: "#StandWithUkraine" и прочие. Таким образом они хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, которая борется с вторжением России.

По словам журналистов, Министерство иностранных дел КНР 10 мая отправило посольствам призыв, чтобы те не использовали внешние стены своих зданий "для пропаганды", так как это может вызвать конфликт между государствами. Такой шаг вызвал негативную реакцию среди дипломатов Европы и прочих регионов. Так, к призыву никто не прислушался.

Посольство Канады в Пекине Фото: Kyodo News

В уведомлении также говорится, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления", хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

По словам журналистов, речь также может идти о радужных флагах в поддержку ЛГБТ, которые также размещают некоторые посольства и международные организации.

Напомним, что 12 мая сообщалось, что награжденный Путиным китайский посол посетит Украину для "продвижения мирных переговоров". В МИД КНР подчеркнули, что представитель страны по евразийским делам также планирует заехать в России, Польшу, Францию и Германию.

Кроме того, СМИ заявили, что в Германии работает тайная полиция Китая. По словам пресс-секретаря немецкого МИД Андреа Зассе, с прошлого года ведутся переговоры с Пекином по вопросу закрытия формирований, однако две полицейские станции продолжают свою деятельность.