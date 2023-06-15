"Вмирають цілими сім'ями": жителі Північної Кореї таємно від влади розповіли про голод

Журналісти записали дуже рідкісні свідчення мешканців однієї із найбільш закритих країн світу. Через заборону імпорту все йде до повторення голоду кінця 90-х, коли в Північній Кореї загинули 3 млн осіб.

Громадяни КНДР на свій страх розповіли про жах голоду, який вони зараз переживають. За їхніми словами, матері з дітьми не можуть працювати через слабкість, а люди помирають цілими сім'ями. Про це повідомляє ВВС.

Будівельник під вигаданим ім'ям Чан Хо, який проживає в прикордонному з Китаєм регіоні, розповів західним журналістам про те, що в його селі з голоду померло п'ятеро людей.

Північна Корея залишається країною, де проводяться одні з найжорсткіших регресій щодо громадян. Використовуючи коронавірусну пандемію як привід, північнокорейський режим припинив імпорт зерна з Китаю, а також добрив та сільськогосподарського обладнання.

Все це багато в чому й призвело до голоду серед населення, керівник країни Кім Чен Ин, своєю чергою, продовжує витрачати сотні мільйонів на ядерну програму.

Правозахисники вимагають від КНДР відкрити кордони та відновити торгівлю, але зараз країна обирає ізоляцію та репресії, пояснила Ліна Юн, старший науковий співробітник Human Rights Watch.

Продавець, яка живе на півночі країни, розповіла, що майже 3/4 товарів на місцевий ринок раніше надходили з КНР, зараз він спорожнів.

Ще одна жінка — мешканка столичного Пхеньяну — розповіла, що знає сім'ю із трьох людей, яка померла від голоду у своєму будинку.

За словами жінки, спочатку вона боялася померти від коронавірусної інфекції, а потім почала турбуватися, що на неї чекає голодна смерть.

Декілька людей поговорили з журналістами ВВС за посередництва організації в Південній Кореї, яка передає інформацію з КНДР, щоб скласти картину того, що відбувається в одній із найбільш закритих країн світу.

Свідчення місцевих жителів записувалися у безпечному місці, яке неможливо було прослуховувати. Весь процес зайняв кілька місяців.

Тепер же свідки кажуть, що бояться померти або з голоду або ж, що їх стратять за порушення правил.

Голод кінця 90-х років у КНДР забрав життя трьох мільйонів людей. Нові свідчення та дані, зібрані гуманітарними агенціями, вказують на те, що країна стоїть на порозі чергової катастрофи.

Дані дослідників, супутникові знімки та оцінки представників ООН та Південної Кореї — все свідчить про те, що постачання продовольства в країні впало нижче рівня, необхідного, щоб задовольнити мінімальні потреби населення.

Нагадаємо, що північнокорейську еліту та російських дипломатів, які працюють у КНДР, відправили на рисові поля, за оцінками, статистика голодних смертей у Північній Кореї за рік потроїлася.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин видав таємний указ, який забороняє самогубства в країні — такі дії громадян він назвав "зрадою соціалізму".