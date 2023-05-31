Південнокорейська розвідка повідомляє, що Кім Чен Ин об'їдається делікатесами, багато курить і не спить

Про те, що північнокорейський лідер явно живе краще, ніж його піддані, було відомо давно, але розвідка Південної Кореї повідомляє, що Кім має серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Кім Чен Ин часто з'являється на фото і разюче відрізняється від інших жителів Північної Кореї. Він вищий і явно повніший за середньостатистичного жителя КНДР. А Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Кім занадто багато курить і продовжує набирати вагу, попри чутки про те, що він нібито сів на дієту. Про це пише Daily Mail.

За даними розвідки, Кім Чен Ин страждає на безсоння, важить понад 140 кг і стає все більш залежним від сигарет і алкоголю.

Кім Чен Ин занадто багато курить, навіть на офіційних фото Фото: North Korea's Korean Central News Agency

У Північну Корею безліч іноземних товарів ввозиться як законно, так і контрабандою. І, відстежуючи постачання, можна визначити, що саме потрапляє на стіл північнокорейського диктатора.

У середу Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) представила звіт, в якому стверджується, що останнім часом відстежується великий імпорт іноземних сигарет і дорогих закусок у КНДР, попри продовольчу кризу в країні. Особливо часто в КНДР імпортують Marlboro та Dunhill.

Шпигунська агенція Південної Кореї заявила, що стежить за здоров'ям Кіма і вважає, що він може опинитися на межі влучення в порочне коло зловживання алкоголем та нікотином. Також зазначається, що він страждає на безсоння.

Кім Чен Ин зловживає алкоголем та цигарками Фото: North Korea's Korean Central News Agency

"Ґрунтуючись на тому факті, що влада Північної Кореї активно збирала останню медичну інформацію, у тому числі і про такі ліки, як золпідем, який використовується для лікування порушень сну, NIS вважає, що у Кіма безсоння", — сказав Ю Сан Бом із керівної Партії народної влади журналістам країни після закритого брифінгу.

"Кім Чен Ин виглядав дуже втомленим, з помітними темними колами під очима під час свого публічного виступу 16 травня", — сказав Ю журналістам.

Він сказав, що спецслужба вивчила останні фотографії Кіма та оцінила його вагу приблизно у 140 кг.

Кім Чен Ин страждає від стресу і безсоння Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Південнокорейські аналітики стежили за подряпинами та синцями, що з'явилися на руці та передпліччя Кіма. Ю сказав, що це сліди спричиненої стресом алергії та дерматиту.

Відомо, що Кім часто курить, і його регулярно можна побачити із сигаретою в руці на фотографіях. Також ясно, що його сім'я добре харчується. Раніше з'ясувалося, що в КНДР зростає невдоволення тим, як виглядає його дочка Кім Чжу Е, яка постійно з'являється з ним на знімках. Дівчинка виглядає надто квітучою і людям не подобається, що вона виглядає "пухкою, як місяць", тоді як їхні власні діти голодують.

Кім Чен Ин з донькою Фото: Yonhap

NIS також повідомила, що в Північній Кореї останнім часом різко зросла кількість випадків смерті від голоду і самогубств внаслідок браку продовольства.

За оцінками, кількість цих смертей за останні роки потроїлася, ставши одним із найгірших показників за час перебування Кіма при владі.

Нагадаємо, три роки тому з'явилися чутки про те, що Кім Чен Ин при смерті. Тоді у його наступниці пророкували його сестру Кім Йо Чжон. Проблеми зі здоров'ям у лідера КНДР виникли саме через його нездоровий спосіб життя.