Польські прикордонники заявили про стрілянину з боку Білорусі: що відомо — ЗМІ

За словами представника польської прикордонної служби Аркадіуша Тівонюка, невідомий обстріляв службовий автомобіль, у якому перебували двоє службовців.

Польські прикордонники повідомили, що кілька днів тому невідомий стрілець із білоруської території відкрив вогонь по них, пошкодивши дзеркало та вікно службового автомобіля. Про це у п'ятницю, 15 червня, повідомляє польське медіа RMF24.

За словами представника польської прикордонної служби Аркадіуша Тівонюка, у момент обстрілу у службовому авто перебували двоє прикордонників. Спікер зазначив, що точне походження пострілу та тип використаної зброї поки невідомі, проте він зазначив, що "швидкість та кінетична енергія кулі були значними". Він припустив, що стрілець міг використовувати пневматичну зброю.

"Ми не можемо сказати, чи стріляли вони з пневматичної зброї або з будь-якої іншої, але в будь-якому випадку куля проникла через бічне вікно автомобіля і пробила інше вікно на виході", — пояснив він, наголосивши, що в момент обстрілу в автомобілі знаходилися два прикордонні співробітники.

Тивонюк також додав, що патрулювання кордону практично щодня супроводжується киданням каміння та гілок з боку біженців, що знаходяться на території Білорусі. Найчастіше це громадяни з Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі.

Повідомляється, що з початку 2023 року польськими прикордонниками було зареєстровано близько 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що Польща ввела санкції проти білоруських депутатів, бізнесменів, чиновників та спортсменів, які так чи інакше були пов'язані з РФ.

Раніше, 24 лютого 2023 року повідомлялося, що Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Білоруссю та Росією. На кордоні з областю Калінінграда вже зводяться перші укріплення.