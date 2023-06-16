Німецька вівчарка, хаски, пітбуль: у Єгипті заборонили тримати собак 15 небезпечних порід

Собаководам у Єгипті знадобиться отримувати спеціальні ліцензії. Передбачено великі штрафи та тривалі тюремні строки за порушення закону про небезпечних тварин.

14 червня в Єгипті набув чинності закон про небезпечних тварин, що передбачає обов'язкову реєстрацію та інспекції для собак та екзотичних тварин. Нове регулювання обурило деяких власників собак. Про це повідомляє Egyptian Streets.

У тексті закону перераховані породи та назви тварин, які визначаються як такі, які можуть завдати шкоди або становлять небезпеку для людини чи інших тварин.

Небезпечною тварину може визнати Головне управління ветеринарних служб (GAVS). Собаківникам надалі доведеться отримувати ліцензії на своїх тварин та віддавати їх на перевірку.

Штрафи для власників собак у Єгипті

Штрафи для власників собак у Єгипті

Для порушників передбачено штраф — від 10 000 єгипетських фунтів (323 долари) лише за перебування у громадському місці з твариною без ліцензії.

Якщо ж тварина нанесе травми іншій тварині або людині, це вже буде каратися позбавленням волі на строк до шести років.

Якщо напад собаки призведе до незворотних наслідків, до тюремного терміну додасться ще три роки. У разі смерті від нападу собаки мінімальне покарання для її власника складе 10 років.

За певних умов влада може дозволити заводити собак зі списку заборонених порід

Породи собак, визнані владою Єгипту небезпечними:

пітбуль;

ротвейлер;

німецька вівчарка;

хаскі;

кавказька вівчарка;

бульмастиф;

доберман;

аляскинський маламут;

німецький дог;

акіта;

американській буллі;

альпійський мастиф;

аргентинський дог;

кане-корсо;

тоса-іну.

Лише приблизно 10 породам собак не знадобиться спеціальна перевірка при реєстрації:

кокер-спанієль;

лабрадор;

пудель;

бельгійська вівчарка малину;

шпіц;

джек-рассел-тер'єр;

біла німецька вівчарка;

мальтійська болонка;

самоїд.

Двірняки в тексті закону не згадані, але зазначено, що у забороненому списку може бути більше порід.

Серед інших заборонених тварин: тигри, гепарди, леви, ягуари, горили, шимпанзе, крокодили, черепахи, отруйні змії, вовки, лисиці, ведмеді, панди, гіпопотами, дикі буйволи та дикі віслюки.

У законі зазначено, що список складено на основі дослідження наукової комісії GAVS, але про критерії відбору не повідомляється.

Собаки, які не вважаються небезпечними, все одно потрібно буде реєструвати та отримувати на них ліцензії. Залежно від породи реєстрація може коштувати від 1000 до 1600 доларів.

Таке рішення місцевих законодавців було прийнято після випадку, що стався 27 лютого, коли пітбуль накинувся на сусіда. Від отриманих травм чоловік впав у кому та помер.

Резонансний інцидент спровокував широку дискусію щодо заходів контролю за собаками. У результаті виник новий заборонний закон.

Зоозахисники не згодні з такими жорсткими правилами.

"Це те ж саме, що забороняти автомобілі після аварії", — заявила Мона Халіл, голова Єгипетського товариства милосердя до тварин (ESMA).

Нагадаємо, що ветеринар перерахувала п'ять порід собак, які б ніколи не завела та пояснила причину.

Також повідомлялося, що після вибуху Каховської ГЕС собака на дошці доплив з Херсонської області до Одеської.