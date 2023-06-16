"На потреби України": Естонія вигадала, як витратити заморожені активи РФ

Міністерство закордонних справ Естонії запропонує уряду відповідну поправку до закону. Це дозволить формалізувати використання активів РФ на підтримку України.

Уряд Естонії ухвалив рішення про використання активів Російської Федерації як підтримку України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила такий правовий план. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає ERR.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресорки та використовувати їх як компенсацію на потреби оновлення України", — сказав Тсахкна.

Він також зазначив, що Міністерство закордонних справ Естонії незабаром запропонує уряду відповідну поправку до закону. Це дозволить формалізувати використання активів Російської Федерації на підтримку України та створити юридичну основу для таких дій.

Наголошується, що подібний захід також розроблений у Канаді, що свідчить про глобальну підтримку України у її боротьбі. Крім того, у США було офіційно зареєстровано законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії як репарації за завдану шкоду внаслідок війни, яка розпочалася за участю президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що 25 травня Європейський союз заблокував активи російського Центрального банку на суму понад 200 мільярдів євро, а також заморозив близько 24,1 млрд євро російських приватних активів, відколи Росія вторглася в Україну.

Також 25 травня стало відомо, що в ЄС почалися дискусії з приводу передачі Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках.